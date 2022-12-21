QNB Finansbank ve Kendi Kurduğu Enpara.com Bankası ile Birlikte Bir Paket Paylaştı. Onay Alamayanlara Müjde!

QNB Finansbank kendi kurmuş olduğu Enpara.com Bankası ile bir paket paylaştı. Onay alamayanlar için önemli olan paylaşım, başvuru yaparak iki banka üzerinden kredi kullanabilirsiniz.

Haberin detayları bankanın internet sitesi üzerinden yayınlandı. İhtiyaç halinde başvuru yapacak kişilere, 50 bin lira tutarlı kredi verilecek. Kredi için hemen onay veriliyor. Gerek QNB gerek se Enpara.com Bankası üzerinden başvuru yapmak mümkün. Son dönemlerde nakit ihtiyacı hisseden kişiler tarafından tercih edilen banka, başvuru yapan kişilere cazip faiz oranları ile kredi kullandırıyor. Kampanyaya katılım sağlamak isteyenler, Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden olduğu gibi Halkbank üzerinden de kredi başvurusu yapabilir. Başvuru yapan kişilere bankalar üzerinden düşük faiz oranlı işlem yapılıyor.

Bu bankalardan kredi kullanmak isteyenler, online sistem üzerinden başvuru yapabilecek. Banka şubesine gitmeden başvuru yapabilirsiniz. Banka şubelerine gitmenden online başvuru yapabilmeniz için, banka politikalarına uygun olmanız gerekir. Başvuru yapıldığında sistem üzerinden değerlendirme yapılır.

Kredi Başvurusu İçin Gerekli Olan Şartlar

İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunan kişiler, bazı şartları yerine getirmeleri gerekir. Daha önce farklı bankalardan işlem yapanlar ödemelerini düzenli olarak yapmış olmaları gerekir. Başvuruda bulunmadan önce, belirlenen şartları karşılayıp karşılamadığınızı kontrol etmek için internet bankacılığı üzerinden ya da Findeks sitesi üzerinden öğrenilebilir.

Kredi başvurusunda bulunduktan sonra, kimlik numarası üzerinden değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonucu kredi notu ve banka siciline bakılarak onay verilir. Şayet kredi notu ve siciliniz uygun değil ise bankadan onay alamazsınız. Bankalar üzerinden icralık ve avukatlık durumu mevcut ise bu durumda da kredi kullanamazsınız. Şartlara uygun olduğunuzu düşünüyor iseniz, banka üzerinden anında 50 bin lira tutarında online olarak kredi başvurusu yapabilirsiniz.

QNB Finansbank Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

QNB Finansbank tarafından uygulamaya koyulan kredi için başvuruda bulunabilirsiniz. Başvuruda bulunmak isteyen kişiler, mesaj atarak başvuru yapabilir. Bunun için telefonun mesaj kısmından 5030 nolu numaraya mesaj atarak başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurunun ardından banka değerlendirmeye alarak sonucu sizlere bildirir.