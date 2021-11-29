QNB Finansbank ve İş Bankası Duyuru Paylaştı, 80.000 TL Gelir Belgesiz Onay Verilecek Nakit Kampanyası Var

İş Bankası ve QNB Finansbank 80.000 TL hızlı kredi kampanyası başlattı. İş Bankası ve QNB Finansbank üzerinden 80 bin tl'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. İş Bankası ve QNB Finansbank üzerinden kredi başvurusu nasıl yapılır, sizlere yazımızda bu konu hakkında bilgiler vereceğiz.

Kredi başvurusu yapacak olan kişiler yüksek limitli olarak 80 bin TL'ye kadar kredi kullanmak istiyorsa İş Bankası ve QNB Finansbank üzerinden bu kredi için başvuruda bulunabiliyorsunuz. Kredi başvurusunda bulunduğunu zaman banka sizleri hemen kredi sonucunu verir. İş Bankası ve Finansbank'ın hem ortak hem de kendine uygun olarak hazırladıkları banka politikaları vardır.

Ortak kredi politikalarında en az kredi notunuzun 1200 ve üzerinde olması gerekiyor. Ayrıca bir gelirinizin olması ve daha önce kullanmış olduğunuz kredi ve kredi kartı borçlarından da sıkıntısız olmanız gerekmektedir. Bu şartlara uygun olduğunuzda banka sizlere hemen kredi imkanı sağlar. Şimdi sizin bu bankalardan kolay bir şekilde nasıl kredi başvurusu yapabilirsiniz bu konu hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

İş Bankası 80.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu

İş Bankası üzerinden alacağınız ihtiyaç kredilerinde hem kredi kullanabilir hem de dilerseniz diğer bankadaki borçlarınızı kapatmak için borç kapatma kredisi alabilirsiniz. Size en yakın İş Bankası şubesine giderek buradan kredi başvurusu kimlik ve gelir belgeniz ile yapabiliyorsunuz. Kredi başvurunuzu yaptıktan sonra banka kendi şube yetkisinde 80 bin TL'ye kadar kredi değerlendirilmesi yapacaktır. Kredi değerlendirmesi uygun olan kişiler kredilerine aynı gün içerisinde kullanabilirler. Eğer krediniz genel müdürlüğe düşerse Genel Müdürlük onayını beklemeniz gerekiyor. İş Bankası üzerinden ayrıca bankanın resmi internet sitesi üzerinden de ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurduktan sonra kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. İhtiyaç kredisi başvuru formunu doldurduktan sonra yapacağınız kredi başvurularında banka sizlere hızlı bir şekilde kredi onayı verecek ve bu krediyi de gidip banka şubelerinden kullanacaksınız. Eğer İş Cep uygulaması kullanıyorsanız da İş Cep uygulamasına girerek buradan şubelere gitmeden 50.000 TL'ye kadar kredi kullanabilirsiniz.

QNB Finansbank 80.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu

QNB Finansbank üzerinden de 80 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapabiliyorsunuz. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler en yakın QNB Finansbank şubesine gidebilir veya bankaya gitmeden SMS atarak da Kredi başvurusunda bulunabilirler. Cep telefonunuzdan SMS atarak kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız TC. kimlik numaranızı 5030 numarasına mesaj atarak hemen gönderim yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yaptıktan sonra sizlere hemen kredi sonucu gelir ve bu şekilde kredi kullanırsınız.

Kredi kullanacak olan kişilerin ayrıca internet bankacılığı üzerinden de kredi olabileceğini söyleyebiliriz. Bankada bir hesabınız varsa hemen internet bankacılığı şifreniz ile giriş yaptıktan sonra mobil uygulama üzerinden veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden kredi başvurusunu yapabilirsiniz. Onaylanan krediyi de hemen kullanabilirsiniz. 80.000 TL kredi aldığınız zaman banka bu krediler de sizlere 36 ay vade işlem yapacaktır. Ayrıca diğer bankalardaki olan borçlarımızı da kapatarak bu banka üzerinden kredi kullanabilirsiniz.