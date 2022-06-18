QNB Finansbank ve İki Diğer Banka Emeklileri Mutlu Eden Bir Karar Aldı! Dileyen Herkes 100 bin TL Limitli Kredi

QNB Finansbank üzerinden emekliler için kampanyalar başladı. İki banka daha bu kampanyaya katıldı. Böylece emekli kişilerin yüzü gülecek! Emekliler, bankalar tarafından birçok kampanyayla mutlu ediliyor. Şartları sağlayan herkes bankalardan gelir belgesiz biçimde 100 bin TL’lik kredi alabilecek.

QNB Finansbank’ın yanı sıra İş Bankası ve Garanti Bankası da bu kampanyayı başlattı. Bankalardan yapılacak bu kredi başvurusuyla herkes rahatlayacak. Eğer emekli maaşınızı bu bankalardan alıyorsanız 50 bin TL üzerinde krediyi 24 ay vadeli biçimde çekebileceksiniz. Nakde gereksinim duyan kişiler kredi kullanmak için Finansbank, Garanti Bankası, İş Bankası ve QNB Finansbank üzerinden hangi bankadan maaş alıyorsa oranın kampanyasına doğrudan katılmış olacak. İşte her şey bu kadar kolay!

Emekliler İçin Kredi Kampanyası

QNB Finansbank bünyesinden maaş alan kişilere internet bankacılığı aracılığıyla da başvuru olanağı sağlıyor. Böylece herhangi bir dosya masrafı da bulunmamış oluyor. Hem de başvuruya anında onay almış oluyorsunuz. Bankada herhangi bir hesabınız bulunuyorsa anında şubeye gitmeden şifre oluşturup uygulama üzerinden kredi başvurunuzu yapabilirsiniz. Diğer bankalar için de aynı durumlar geçerlidir. Dilediğiniz zaman kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Böylece sorunsuz şekilde kredinizi direkt olarak kullanmaya başlar ve gereksinimlerinizi karşılarsınız. Hangi bankayı seçeceğiniz ise tamamen size kalmış bir detay olacaktır.

Garanti Bankası ve İş bankası üzerinden de emekli maaşı alan vatandaşlar, 100000 TL'ye kadar alacakları kredilerde 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak hem borç kapatma hem de ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. Garanti Bankası ve işbankası şubelerine giderek kimliğinizle birlikte başvurunuzu gerçekleştirebilir ve Acil İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, emekli maaş hesabınız üzerinden nakit alabilirsiniz. bankaların güncel faiz oranlarını öğrenmek istiyorsanız, resmi internet sitelerine giriş yaparak buralardan işlemlerinizi yapmanız mümkün olmaktadır.