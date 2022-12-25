Qnb Finansbank ve Denizbank 7500 TL Ödeme yapacak, anında onaylı nakit kredi başladı

Qnb Finansbank ve Denizbank tarafından başlatılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri gerçekleştirilecek ve belirtilen şartlar dahilinde krediler hızlı bir şekilde İhtiyaç Kredisi olarak vatandaşların hesabına sunulacaktır. Qnb Finansbank ve Denizbank üzerinden bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşların banka şartlarına uygun olmaları durumunda ihtiyaç kredisi ödemeleri hemen aynı gün içinde verilecek ve onaylanan bu krediler hesaplara yatırılarak aynı gün içinde kullandırılacak. Nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için başvurularını gerçekleştirmeleri halinde banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.

Başvurular nasıl yapılır?

Nakit kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa cep telefonları üzerinden SMS atarak hemen işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Qnb Finansbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız t.c kimlik numaranızı 50-30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olursunuz.

Denizbank üzerinden sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar kredi almak istiyorlarsa kredin yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazıp boşluk bırakıp Doğum tarihini yazarak bu mesajı cebimde kredi kampanyası olan 32 80 numarasına mesaj olarak göndermeleri durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaklardır.

Qnb Finansbank ve Denizbank üzerinden 7.500 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi onayı alabilecek daha yüksek limitlerde ise bankaların sizler için vermiş oldukları limitlerde banka sizden gelir belgesi istemektedir. Banka müşterisi olan vatandaşlar SMS ile kredi onayı almaları durumunda banka şubelerine gidecek zamanları yoksa hemen internet bankacılığı şifresi oluşturarak cep telefonlarına indirmiş oldukları mobil uygulamalar üzerinden de onaylanan tutar kadar kredilerine yıl sonuna kadar kullanabilir.