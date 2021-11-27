QNB Finansbank ve 3 Dev Banka Emekliye, Çalışana Sadece Bugün İçin 10.000 TL Hesaba Yatıracak, Son Dakika

Bankalar son zamanlarda ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşları için sürekli olarak güncel kampanyalar yaparak nakit desteği sağlamak istiyor. Qnb Finansbank önderliğinde başlatılan Bu kampanyada özellikle Banka hesabı olan kişiler 10.000 TL ödeme alabilecek. Qnb Finansbank tarafından başlatılan bu kampanya sonrasında diğer üç dev bankada kampanyayı duyurusu yaptı. Akbank Denizbank ve Ziraat Bankası yapmış oldukları duyuru ile birlikte finansbank'ın vermiş olduğu gibi 10.000 TL'ye kadar nakit ödemeleri kendi banka hesaplarına yatıracak. 10.000 TL'ye kadar almış olduğunuz ödemelerde ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme toplamda da 36 ay vadeli olarak ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz.

Qnb Finansbank Akbank Denizbank ve Ziraat Bankası üzerinden yapılan bu kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar 10.000 TL ödeme almak istiyorsa banka kredi puanı 1100 ve üzerinde olması gerekiyor. Banka kredi puanı düşük olan vatandaşlar maalesef onay alamaz. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler belirtilen şartlara uygun olmaları durumunda bu bankalar üzerinden hızlı bir şekilde kredi kullanabilir.

Qnb Finansbank başvuru

Qnb Finansbank üzerinden başvuru yapmak isteyen kişiler banka müşterisi olması durumunda internet bankacılığı üzerinden başvuru yapabilir. Eğer kampanyaya katılmak isteyen kişilerin Banka hesabı yoksa t.c. kimlik numarasını 5030 numarasına göndererek Bu banka üzerinden başvuru yapabilir. 5 dakika içerisinde sonuç sizlere gelir ve onaylanan Kredi en yakın banka şubesinden kullanırsınız.

Akbank başvuru

Akbank üzerinden de başvuru yapmak isteyen kişiler SMS atabilir veya banka'dan internet bankacılığına gerek buradan Akbank direkt uygulaması kredisi kullanabilir. SMS ile kredi başvurusu yapmak için kredi yazın boşluk bırakın ve t.c. kimlik numaranızı yazarak 4425 numarasını gönderin.

Denizbank başvuru

Denizbank üzerinden başvuru yapmak isteyen kişiler de SMS atabilir internet sitesine girebilir en yakın banka şubesine gidebilir veya müşteri hizmetleri numarasını arayarak başvuruda bulunabilir. SMS ile kredi başvurusu yapmak için cep telefonunuzu mesaj kısmına girerek kredim yazın boşluk bırakın t.c. kimlik numaranızı yazarak 3280 numarasına gönderin.

Ziraat Bankası başvuru

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler belirtilen şartlara uygun olmaları durumunda hızlı bir şekilde onay olabilir ve kredi kullanılabilir. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine gidebilir veya bankanın resmi internet sitesine girerek buradan işlem yaparak Kredi kullanabilirsiniz. 10.000 TL başvuru yapacak olan kişiler belirtilen şartlara uygun olmaları durumunda bu banka üzerinden mobil uygulama üzerinden de kredi kullanabiliyor. Düşük faiz oranları ile masrafsız ve gelir belgesiz kredi kullanmak isteyen kişiler Ziraat Bankası hesapları üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresi ile birlikte Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden kredi başvurusu yapabilir. Ziraat Bankası güncel faiz oranlarını öğrenmek istiyorsanız resmi internet sitesine girebilir bankanın müşteri hizmetleri numarasını arayabilir veya size en yakın Ziraat Bankası şubesine gidebilirsiniz.