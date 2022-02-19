QNB Finansbank ve 2 Kamu Bankası Bugün Akşama Kadar 15000 TL Hesaplara Para Yatırıyor, Başvuru Şartları Nedir? Qnb Finansbank ve 2 Kamu Bankası tarafından başlatılan kampanyada akşama kadar başvuru yapacak olan vatandaşların 15 bin TL'ye kadar hesaplara nakit yatacağı Haberi geldi. Acil ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar qnb Finansbank Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden yapacakları başvurularda 15 bin TL'ye kadar nakit ödemesi alabilecek. Başvuru yapacak olan vatandaşlar 15.000 TL kredi onayı almaları durumunda almış oldukları bu krediler de 36 ay vadeli olarak ödeme tablosu oluşturabilecek ve bu ödeme tablosu sonrasında ilk taksit ödemesinde de 3 ay erteleme yapabilecek. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda banka sizlere 36 ay vadeye kadar işlem yapacak ve sonrasında ise kredinizi hemen kullanacaktır.

Qnb Finansbank Ziraat Bankası ve VakıfBank'ın yapmış olduğu kampanyaya katılacak olan vatandaşlar hem internet üzerinden hem de banka şubelerinden istedikleri zaman verilecek olan bu Kredi kampanyasına katılarak hızlı bir şekilde işlem yapabilir.

Qnb Finansbank kredi başvurusu nasıl yapılır?

İhtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar qnb Finansbank üzerinden işlem yapmak istiyorlarsa 36 ay vadeli 3 ay ertelemeli olan Kredi kampanyalarına SMS atarak başvuru yapabiliyor. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsunuz t.c. kimlik numaranızı 5030 numarasını mesaj olarak gönderebilir ve kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Qnb Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler ayrıca mobil uygulama kullanıyorsa mobil uygulama üzerinden kredi başvurusunda bulunabilecektir.

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsunuz banka şubelerine gitmeden hızlı bir şekilde bankanın internet bankacılığını kullanarak Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Ziraat Bankası kavun kankası olmasından dolayı en düşük faiz oranları ile birlikte emekli ve çalışan vatandaşlar için başlatmış olduğu bu Kredi kampanyalarında hızlı bir şekilde sonuç vermektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda bu bankalar üzerinden hızlı bir şekilde kredi kullanmak için banka şubesine de gidebilir veya müşteri hizmetleri numarasını da arayabilirsiniz.

Aynı şartlar dahilinde kredi kullanmak istiyorsanız Vakıfbank üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak hemen işlem yapabilir ve kredi kullanabilirsiniz. Nakit ihtiyacı olan vatandaşların başvurularını gerçekleştirebileceği bu kampanyalara katılacak olan kişiler 15.000 TL ödeme almaları durumunda 36 ay vadeye kadar işlem yapacaktır.