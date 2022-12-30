QNB Finansbank ve 2 Banka Detayları Başlattı! Bankalar Direk Olarak Müşteriye Kredi Ödemesi Verecek

QNB Finansbank, Akbank ve Denizbank tarafından yapılan yeni kampanyada, gelir belgesiz olarak yeni bir kredi paketi hazırlandı ve ocak ayı sonuna kadar devam edeceği açıklandı. QNB Finansbank, Akbank ve Denizbank, yapmış oldukları kredi kampanyası duyurusu sonrasında başvurularını gerçekleştirecek tüm bireysel müşteriler için kredi ödemesi vermektedir. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi kampanyası gibi, Akbank ve Denizbank üzerinden de oturduğunuz yerden ihtiyaç kredinizi kullanarak direk kredi ödemesi alabilirsiniz.

BANKALARDAN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

QNB Finansbank, Akbank ve Denizbank üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, öncelikli olarak banka kredi şartlarına uygun olmanız gerekiyor. Acil ihtiyacınızın olması durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz kampanya, kredi puanı 1500 ve üzerinde olan kişilere 50000 TL ödeme olarak veriliyor.

50000 TL kredi ödemesi almanız durumunda 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Tc kimlik numaramızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda Finansbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.

Akbank ve Denizbank üzerinden de SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmanız mümkündür. Akbank üzerinden SMS ile kredi kullanacak olan kişiler kredi yazıp boşluk bırakıp, kimlik numarasını yazarak, 44 25 numarasına, Denizbank üzerinden, cebimde kredi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar ise kredim TC kimlik ve doğum tarihini yazarak, 32 80 numarasına mesaj atması gerekiyor.

3 banka üzerinden de yapmış olduğunuz kredi başvuruları sonrasında kredi ödemesi alacak olan tüm vatandaşlara 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödemesi hızlı bir şekilde verilmektedir. Bankalar belirli şartlar dahilinde kredi ödemelerini gerçekleştirirken uygun faizlerle kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara 5 dakikada sonuç verilir.