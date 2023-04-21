Qnb Finansbank üzerinden kredi başvurusu başladı, Son dakika ödeme, Banka hesabı olanlar dikkat

QNB Finansbank, 18 yaş ve üzeri vatandaşlar için destek ödemeleri yapacak ve ihtiyaçlarına göre 32.000 TL'ye kadar kredi kullanabilecekleri bir kampanya başlattı. Bu kampanya ile birlikte, ihtiyaç duyan vatandaşlar aynı gün içinde kredi ödemelerini alabilecekler. QNB Finansbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyenler için kolay ve hızlı bir çözüm sunmaktadır. Başvuru işlemi, cep telefonundan SMS göndererek gerçekleştirilebilir. Bu sayede, banka şubelerine gitmeden aynı gün içinde kredi ödemeleri alınabilir.

QNB Finansbank, kredi başvuru işlemlerini kolaylaştırmak için 5 dakika içinde sonuç vererek onaylanan kredi tutarını aynı gün içinde hesaplara yatırmaktadır. Başvuru işlemi için sadece T.C. kimlik numarasının 50-30 numarasına mesaj olarak gönderilmesi yeterlidir. Başvuru işlemi onaylandıktan sonra, vatandaşlar En yakın Finansbank şubesine giderek bireysel müşteri temsilcisi aracılığıyla kredi kullanabilirler.

QNB Finansbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların kredi puanlarının 1500 ve üzerinde olmasını istemektedir. Ayrıca, destek ödemelerinden faydalanmak için Finansbank hesabı olanlar, QNB mobil uygulaması üzerinden başvuru yaparak şubelere gitmeden internet bankacılığı uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirler. Bu sayede, vatandaşlar kolaylıkla başvuru işlemlerini gerçekleştirebilir ve destek ödemelerini aynı gün içinde alabilirler.

QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusu işlemlerini kolaylaştırmak için hızlı ve pratik bir çözüm sunmaktadır. Cep telefonu üzerinden yapılan başvuru işlemleri, onaylanması halinde aynı gün içinde kredi ödemeleri alınabilir. Vatandaşlar, En yakın Finansbank şubesine giderek kredi kullanabilirler. QNB Finansbank, bu kampanya ile ihtiyaç duyan vatandaşlara destek olmayı ve finansal sorunlarını çözmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir.