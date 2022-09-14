QNB Finansbank Maaşınızın 40 Katına Kadar Nakit Verecek! İsteyenler SMS Atarak, İsteyen Bankaya Giderek Alacak...

QNB Finansbank ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için maaşlarının 40 katına kadar yeni bir kredi paketi hazırladığını açıkladı. Eylül ayı sonuna kadar devam ettirecek olan bu kredi kampanyası bireysel olan vatandaşların kendi maaşlarından 40 katına kadar ihtiyaç kredisi imkanından faydalanmalarına olanak sağlanacaktır.

Yapılan kredi başvurusu kampanyasında özellikle, şartları uygun olan kişilerin aynı gün içinde hesaplarına yapılacak olan ödemeleriyle birlikte özellikle internet bankacılığını kullanmaları durumunda hemen kredi onayı alabileceğini söyleyebiliriz.

Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların, Finansbank hesabı olması durumunda, şubelere gitmeden de işlemlerini internet bankacılığı uygulamaları, üzerimden yapması için banka kredi puanı yüksek olması istenmektedir. Kredi puanı düşük olan vatandaşlar, maalesef ihtiyaç kredisi kullanamazlar.

QNB Finansbank, İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için yapılacak olan kredi kampanyası başvurusunda kimlik numarasına göre, hızlı bir şekilde işlem verilmektedir. QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, kredi başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar TC kimlik numaraları üzerinden hızlı bir şekilde kredi alabilmektedirler.

QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için 3 ay ertelemeli olarak ihtiyaç kredisi imkanından faydalanmanıza olanak sağlanacaktır.

QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen kişilere acil kredi paketi hizmetinden faydalanmasına olanak sağlıyor. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak da ihtiyaç kredisi alabileceğiniz bu kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar TC kimlik numarasını 50 30 numarasına mesaj olarak göndermesi durumunda da kredi alabiliyor.