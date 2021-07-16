Son Dakika: QNB Finansbank maaşın 25 katına kadar kredi başvurusu dönemi başladı. Başvurular SMS ile Online Yapılacak. Son dakika haberi olarak geçen bu destek kredisine herkes katılacak. Maaşınızın 25 katı kredi alacaksınız. Banka duyurusunu yaptı ve rekor başvuru bekliyor.

Kredi başvurusu yapacak olan kişiler araştırma yaptıkları zaman karşılarına çıkan bankalardan bir tanesi QNB Finansbank olmaktadır. QNB Finansbank ülkemizde kredi veren bankaların en çok tercih edilenlerinden bir tanesidir. Çünkü bu banka hızlı başvuru yaptırıyor ve sizlere anında sonuç veriyor.

Bu bankadan kredi başvurusu yaptığınız zaman 5 dakika içerisinde ne kadar onay alacağınızı görebiliyor ve onay almanız durumunda da banka şubesinden veya internet bankacılığı üzerinden banka şubelerine gitmeden kredi kullanabiliyorsunuz.

QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilerin banka politikalarına uygun olmaları durumunda son yapılan kredi kampanyası olan maaşınızın 25 katına kadar krediyi kullanabilirsiniz.

QNB Finansbank kredi başvurusu şartları nelerdir?

QNB Finansbank üzerinden bir kredi başvurusu yapacaksınız ilk olarak kredi notunuza bakılacağını bilmeniz gerekiyor. Bankaya verdiğiniz kimlik numaranız ile birlikte yapılacak olan sorguda banka size ne kadar onay vereceğini söyleyecektir. QNB Finansbank kredi başvurusu yaptığınızda banka 1200 ve üzerinde kredi notu olanlara ve ayrıca banka kredi sicili uygun olan kişilere onay verecektir.

Eğer bankalarla ilgili bir sıkıntınız varsa, ödeme performansınız düşükse banka politikasına uygun olmadığınız için kredi başvurunuz olumsuz olarak sonuçlanacaktır. QNB Finansbank üzerinden 18 yaşından büyük ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişiler kredi başvurularını yapabilirler.

Çalışan kişiler 65 yaşına kadar, emekli olan kişiler diye 75 yaşına kadar kredi kullanabiliyor. Bu şekilde başvuru yapmak istiyorsanız aşağıdaki yöntemler ile maaşınızı 25 katına kadar kredi kullanabilirsiniz işte detaylar.

QNB Finansbank maaşın 25 katına kadar kredi başvurusu nasıl yapılır?

Maaşınızın 25 katına kadar kredi almak istiyorsanız size en yakın Finansbank şubesine giderek bu kredi için başvuru formunu doldurabilirsiniz. QNB Finansbank şubelerinde gittiğiniz zaman gişelerden veya bireysel müşteri temsilcisi üzerinden 36 ay vadeye kadar kredinizi kullanabilirsiniz.

QNB Finansbank üzerinden verilecek bu krediler de 3 ay erteleme ve uygun faiz oranları ile sizleri işlem yapılacaktır. Aldığınız maaş üzerinden onay almanız durumunda 25 katına kadar krediyi kimlikle kullanabilirsiniz. Emekli olan kişiler eğer bu krediyi kullanmak istiyorsa emekli maaşlarını bankaya taşımaları gerekiyor.

Bankaya gitmeden kredi başvurusu yapmak istiyorum diyorsanız Finansbank'ın sms kredi sistemini kullanabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranız mesaj kısmına yazarak 50 30 a gönderirseniz kredi başvurusu yapabilirsiniz. 50 30 SMS numarasına gönderilen sms kredi başvurusunda 5 dakika içerisinde kredi sonucu cep telefonunuza gelecektir. Kredi sonucu olumlu olan kişiler hemen aynı gün içerisinde banka şubelerine giderek krediyi kullanabilir. Üstelik internet bankacılığı kullanıyorsanız da banka şubesine gitmeden bu krediyi hafta sonu dahil hesabınıza atabiliyorsunuz.