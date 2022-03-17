Qnb Finansbank Limit Yükseltti, 50.000 TL bir anda 100.000 TL Oldu? Kimler Alacak. Son dakika kampanyası ile birlikte hızlı bir şekilde sonucu öğrenebilirsiniz. 100.000 TL kredi için nakit isteyenlere hemen 36 ay vadeli sonuç verilmektedir. Sms ile başvuru yapan bu banka para ihtiyacı olan kişilere ayrıca düşük faizle nakit imkanı tanımaktadır. Qnb Finansbank yaptığı bu kampanya ile vermiş olduğu ihtiyaç kredisi için 3 ay Ertelemeli olarak işlem yapmaktadır.

Qnb Finansbank kredi alacak kişiler için düşük faizli nakit imkanı sağlamaktadır. Qnb Finansbank 3 ay Ertelemeli olarak kredilerde onay vermesi için banka kredi notu yüksek olması gerekmektedir. Qnb Finansbank üzerinden nakit kredi kullanacak olan kişilere hemen sonuç verilmektedir. Kredi notu 1200 ve üzerinde olan kişiler başvurularını hemen yapabileceklerdir.

Qnb Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Sms ile başvuru yaparak 100.000 TL kredi alacak kişiler kendi cep telefonu üzerinden mesaj göndermesi gerekiyor. 100.000 TL kredi alacak kişilerin 36 ay vadeye kadar kredi kullanmaları imkansız. 50 bin TL üzerindeki tüm kredilerde bankalar 24 ay vadeli işlem yapmaktadır. 24 ay 3 ay Ertelemeli kredi için TC kimlik numaranızı yazarak 5030 numarasına mesaj atarak Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

5 dakika içerisinde Kredi sonucunu öğrenebilecek ve banka faiz oranları ne kadar olduğunu göreceksiniz. İhtiyaç Kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler ayrıca QNB mobil uygulama üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak.