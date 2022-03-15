QNB Finansbank Kredi Notu Düşük Olanlara Hemen Sonuç Verecek! Son Dakika Kampanyası Duyurusu Geldi. Bankadan yapılan son dakika açıklaması ile birlikte hemen sonuç alacaksınız. QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, yapacakları başvurularda artık kredi notu düşük olsa bile hemen nakit onay alabilecek. 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için başlatılan son dakika kampanyasında başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde kredi sonucu öğrenebileceksiniz.

QNB Finansbank üzerinden nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar, banka kredi şartlarına uygun olmaları ile birlikte başvurularını hemen internet bankacılığı üzerinden de istedikleri zaman yapabilecekler. Banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olan vatandaşların başvurularını, gerçekleştirecekleri bu kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız En kolay kredi başvuru yöntemlerinden birtanesi olan SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yöntemini kullanarak 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebileceksiniz.

QNB Finansbank Başvuru Nasıl Yapılır?

ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, Finansbank üzerinden kredi almak istiyorlarsa başvurularını SMS atarak yapabiliyor. Cep telefonunuz üzerinden TC kimlik numaranızı yazabilir, bu mesaji 50 30 numarasına gönderebilirsiniz. İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, 50 30 numarasını atmış oldukları mesaj sonrasında 5 dakika içerisinde kredi sonucu öğrenecektir. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlem yapmak isteyen vatandaşlar cep telefonları üzerinden kullanacakları bu kredi kampanyasına katılarak, hemen sonuçlarını öğrendikleri gibi QNB mobil uygulaması üzerinden de kendi hesaplarına para yatırabilecekler.

Bireysel ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlara emekliyim sigortalı olarak çalışıyor olması veya devlet memuru olması durumunda yüksek limitli kredi onay alabilecektir.

Bankadan kredi kullanacak olan kişiler sadece SMS ile başvuru değil aynı zamanda internet sitesi, banka ATM'si ve banka şubeleri üzerinden de diledikleri zaman başvurularını gerçekleştirebilecek.