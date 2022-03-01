QNB Finansbank ile Denizbank, Başvuru Yapmak İsteyenlere Duyurdu! Hemen Onay Alacaksınız!

QNB Finansbank ile Denizbank, kredi kampanyalarında son dakika gelişmelerini gündeme sundu. Bu kampanya ile beraber vatandaşlara SMS başvuru yöntemi ile hızlı bir şekilde bilgi aktarımı yaptı ve bu şekilde kredi başvurularının alınacağı açıklandı. SMS ile ihtiyaç kredisine başvuru yapılacağında akla ilk gelen iki banka olan Finansbank ve Denizbank, önemli bir kredi kampanyasına başlangıç verdi. Bu bankalar verdikleri ihtiyaç kredilerinde, kredi kullanmak isteyen kişilerin, T.C. kimlik numarası üzerinden SMS ile başvuru yaparak, krediye katılım imkanı sunmaktadır. Sizler de hızlı bir şekilde nakit ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, kredi kullanmak istemeniz halinde Finansbank ve Denizbank aracılığı ile son dakika olarak açıklanan kredi kampanyasına katılım sağlayabilir, kredinizi de bütün nakit ihtiyaçlarınız için kullanabilirsiniz.

SMS yöntemi ile ihtiyaç kredi başvurusunu gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, bu başvuruyu yapabilmek için banka kredi notunun 1200 puan ve üzerinde olması şartını yerine getirmelidir SMS ile kredi başvurusunu gerçekleştirdikten sonra 36 ay vade seçeneği ile ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli olarak verilecek olan bu kredi kampanyasında başvurular, banka şubeleri üzerinden de istenen zaman yapılabilmektedir.

QNB Finansbank üzerinden kredi kullanmak isteyenler için cep telefonlarının SMS bölümüne girerek T.C. kimlik numaralarını yazmaları ve bu bilgileri 50 30 numarasına göndermeleri gerekmektedir. Kredi başvurusu bu şekilde yapılmış sayılacak ve bu mesaj sonrasında kredi onayının alınması halinde banka şubelerine başvuru yapmadan bu onaylı miktarı kullanılabilmeleri için internet bankacılığı uygulamasının kullanılması gerekmektedir. QNB Finansbank hesabı üzerinden alınacak olan internet bankacılığı şifresi ile beraber bekleme olmadan hızlı bir şekilde kredi onayı alınabilmesi mümkündür.

Denizbank aracılığı ile SMS üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, kredi almak için banka başvuru yöntemlerinden birini tercih edebilirler. Denizbank’ın Cebimde kredi kampanyasına katılım sağlanabilir ve bunun için de 32 80 numarasına mesaj göndererek kredi için başvuru gerçekleşmiş olacaktır.

Denizbank’ın Cebimde kredi kampanyasından faydalanarak kredi başvurusunu yapacak kişiler, onay almaları halinde hızlı bir halde banka şubesine giderek onay bilgisini bankaya ileterek kimlik bilgisi dahilinde kredi kullanılabilmektedir.