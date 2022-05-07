QNB Finansbank İle Birlikte 2 Banka Daha Hesaplara Para Aktarıyor. Bankalardan Açıklama Geldi

Qnb Finansbank ile birlikte iki banka daha yeni kampanya başlattı. Ziraat Bankası ile İş Bank’ında katıldığı kampanyada bankada hesabı olan vatandaşlara 10 bin liraya kadar bankamatik kartları ile para çekebilecek. Başvuruda bulunmak isteyen kişiler için şartlar belirlendi. Her üç banka üzerinden başvuru yapılabilecek. 10 bin liraya alınan kredi için 36 ay vade tanınıyor. İlk taksit ödemesinde ise 3 aylık bir erteleme fırsatı mevcut. Şayet her üç bankanın birinden ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, bankaların belirttiği şartları taşımanız gerekir. Kredi notu 1200 ve üzeri olan kişiler başvuru yaptıklarında kimlik belgesi ile onay alınabilecek. Gelir belgesine ihtiyaç duyulmuyor.

Qnb Finansbank İhtiyaç Kredisi

10 bin liralık ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar 36 ay vadeli kredi için işlem yaptıklarında T.C. kimlik numarasını 5030 nolu numaraya göndererek Finansbank üzerinden kredi başvurusunda bulunabilir. Bunun yanı sıra mobil uygulama üzerinden de başvuru yapmak mümkün.

Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi

Kamu bankası olan Ziraat Bankası tercih edildiğinde, ihtiyaç kredisi için başvuru yapan kişilerin bankamatik kartı ile işlem yapmaları mümkün. Bankadaki hesap üzerinden mobil şifre alınarak mobil uygulama üzerinden başvuru yapmak mümkün. Ziraat Bankası emekli müşterileri ile sigortalı olarak çalışan müşterilerine ihtiyaç kredisi veriyor. Emekli maaşını bu banka üzerinden almaları kredi başvurusu için yeterli olacak.

İş Bankası İhtiyaç Kredisi

Özel bankalar arasında bulunan İş Bankası tarafından ihtiyaç kredisi için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, İşcep uygulamasını kullanabilir. Mobil uygulama üzerinden başvuru yapmak mümkün. İnternet bankacılığı şifresi alınarak 5 dakika gibi kısa sürede başvurunuzu yapabilirsiniz. Oturduğunuz yerden yaptığınız başvuru ile düşük faiz oranlarının uygulandığı masrafsız krediye hak kazanabilirsiniz. Sizlerde nakit sıkıntısı yaşıyorsanız eğer, her üç bankanın birinden ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Başvuru yöntemlerinden biri kullanılarak gerekli başvuruyu yaparak ihtiyaç kredisi ile ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.