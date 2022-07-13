QNB Finansbank ikili kredi için adım attı! Başvurular başladı!

QNB Finansbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişilere hem ihtiyaç, hemde borç kapatma kredisi adı altında ikili kredi imkanı sağlanacağı duyuruldu. QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilere 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli hem ihtiyaç kredisi hemde borç kapatma kredisi verilecek. QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında kredi kullanacak olan kişiler banka kredi şartlarına uygun olması ile birlikte hızlı bir şekilde kredi kullanabilir.

Başvuru yapmak istiyorsanız, 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak verilecek bu kredi kampanyalarına katılabilmeniz için banka kredi şartlarına uygun bir müşteri olmanız gerekiyor. Banka borçlarınızı kapatmak istiyorsanız, başvuru yapmadan önce banka kredi şartlarına uygun olup olmadığınızı öğrenmeniz gerekir ve güncel olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatmak için bu bankadan kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

QNB FİNANSBANK KREDİ BAŞVURUSU

Kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, banka sizlere birden fazla kredi başvuru yöntemi ile karşınıza çıkmaktadır. QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen kişiler için banka, hem internet sitesi üzerinden hemde internet bankacılığı uygulaması üzerinden kredi vereceğini açıkladı.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebilecek, onaylanan kredi tutarını, aynı gün içinde kendi hesabınıza hemen yaptırabileceksiniz. Banka kredi şartlarına uygun olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde banka şubeleri üzerinden yapmış oldukları bu kredi başvuruları sonucunu öğrenebilirler.

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen kişiler, ayrıca cep telefonları üzerinden TC kimlik numaralarını yazarak, 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeleri durumunda kredi kullanabilmektedirler. QNB Finansbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsunuz. 5 dakika içerisinde kredi sonucunuzu öğrenebilir, cep telefonu üzerinden yapmış olduğunuz kredi başvurusu ile birlikte kredi kullanabilirsiniz. 50000 TL'ye kadar alınan tüm kredilerde 36 ay vadeli olarak kredi ödeme tablosu oluşturulmaktadır.