QNB Finansbank İhtiyaç Kredisi İçin 3 Ay Ödeme Almayacağını ve 20.000 TL Belgesiz Onay Vereceğini Açıkladı

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilere 20000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi verileceğini, resmi internet sitesi üzerinden açıklandı.

Başvuru yapacak olan vatandaşların, 18 yaşından büyük olması durumunda alacakları bu kredilerde, kredilerini 36 ay vadeye kadar böleceği açıklandı.

QNB Finansbank üzerinden yapılan bu kampanyaya katılacak olan bireysel müşterilerine emekli olması ve sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda kredi onayı alabilmeleri için banka kredi puanı 1300 ve üzerinde olması gerekiyor.

QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden bankanın SMS Kredi Servisi üzerinden ve şubeleri üzerinden başvurularınızı yapabileceğiniz gibi, ayrıca banka hesabı olan vatandaşların bu bankadan internet bankacılığı aracılığı ilede kredi kullanılabilmesi mümkün olmaktadır.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Bankalardan en kolay şekilde kredi başvurusu yapabilmeniz için SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz.

Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 50 30 numarasına göndermeniz durumunda Finansbank, SMS kredi servisine başvuruda bulunmuş olacaksınız.

50 30 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında sizlere verilecek olan bu kredide banka ne kadar kredi onayı verdiğini, mesaj ile gönderilmektedir.

50 30 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında kredi onayı alan vatandaşlar, en yakın Finansbank şubesine giderek kredi kullanabilir veya bu bankada hesapları varsa, internet bankacılığı üzerinden de işlemlerini kolay bir şekilde gerçekleştirebilir.

QNB Finansbank Mobil uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler banka kredi puanı uygun olması durumunda, şubelere gitmeden 20000 TL 36 ay vadeli kredi onayı alabilir ve bu kredinin ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapabilir.