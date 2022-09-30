QNB Finansbank hesabı olanlar dikkat! Bankalarda açıklama geldi! Bu hesap sahipleri 3 gün içinde işlem yapması gerekiyor

QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında nakit kullanacak olan vatandaşlar için başlatılacak olan yeni kredi kampanyasıyla birlikte vatandaşlara hızlı bir şekilde yeni bir kredi verileceği açıklandı. QNB Finansbank, resmi hesabı olan vatandaşlar, bankamatik kartı ve banka hesapları üzerinden alacakları bu kredilerde 3 gün içerisinde başvuru yapmaları durumunda 30000 TL'ye kadar gelir belgesiz ve düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi kullanabileceklerdir.

QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirilen kredi almak isteyen tüm vatandaşlar için yapılacak olan bu kredi ödemelerinde 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli yeni bir kredi paketi hazırlanacağı açıklandı.

Başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen tüm vatandaşlar için yapılacak olan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere belirli şartlar dahilinde hemen aynı gün içinde ödemeler verilmektedir. başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, şubelere gitmeden de bu kredileri hemen hesaplarına yatırabilecek onaylanan kredileri de hemen aynı gün içinde Finansbank, mobil uygulaması üzerinden de kullanabileceklerdir. QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan başvurular sonrasında kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için aynı gün içinde hızlı bir şekilde kredi ödemeleri gerçekleştirilecek ve onaylanan kredileri, hesaplara yatırarak da aynı gün içinde kullanabileceksiniz.

QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen tüm vatandaşlar için aynı gün içinde kredi ödemesi alacak olan kişilere SMS ile de ihtiyaç kredisi imkanı sağlayarak, hesaplarına ödemeler, yatırmaya çalışacaktır. Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda bu banka üzerinden istediğiniz zaman kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.