QNB Finansbank, Haziran Ayında 15.000 TL Şartsız Nakit Verecek, Kimlikle Başvurulacak

Banka QNB Finansbank şubelerine giden veya bankaların internet bankacılığını kullanan kişilere verilecek olan bu kredi, 36 ay vadeye kadar onay verilecektir. SMS ile de başvuru yapacağınız QNB Finansbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyenler, kredilerini hemen onay alarak, aynı gün kullanabileceklerdir.

Son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntılar, bankalardaki kredi başvurularını da etkiledi. Bankalardan kredi başvurusu sayısı geçen aya göre azaldı. Bu durumda yaz kredisi kampanyası başlatan bankalar, yeni kredi kampanyaları ile şartsız onay vereceğini duyurdu. Bu bankalardan birisi de QNB Finansbank olmaktadır.

15.000 TL Kredi Onayı

Bankalardan kredi alacak kişiler, başvuru yaparak 15.000 TL kredi onayı alacaklardır. QNB Finansbank üzerinden 15.000 TL kredi başvurusu yapacak olan kişiler, belirli şartlara uygun olması durumunda hemen kredilerini onay alabileceklerdir.

15.000 TL kredi onayı alacak kişiler, banka üzerinden politikalara uygun olması durumunda işlem yapabileceklerdir. Banka resmi internet sitesi üzerinden de yapılan bu duyuru ile birlikte, banka hızlı ve anında müşterilerine destek vereceğini duyurdu. Banka kredi puanı ve daha önceki banka çalışmalarına bakarak şartsız ve gelir belgesiz 15.000 TL kredi verilecek.

Başvurular SMS ile Yapılacak

SMS ile kredi başvurusu yöntemlerinde en basit şekilde destek veren banka QNB Finansbank olmaktadır. Kredi kullanacak olan kişiler, bu kredileri alabilmeleri için öncelikle onay almaları gerekli. Onay mesajını da SMS atarak hemen alabilirsiniz. TC KİMLİK numaranızı 5030 numarasına mesaj atarak gönderim yaparsanız, banka sizlere anında sonuç verecek ve kredi sonucunuzu cep telefonunuza gönderecektir. Son yapılan kampanya ile birlikte mesaj atan kişilere 15.000 TL'ye kadar anında onay verilecek. Sizlerde cep telefonunuz üzerinden bu bankanın kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Başvuru yapacak olan kişiler, 36 ay vadeli olarak bu kredileri alabileceklerdir.

Online Onay Verilecek

SMS ile kredi başvurusu yapamayan kişiler, onay alabilmeleri için bankanın internet sitesi üzerinden de ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak kredi başvurusunda bulunabilir. Kredi sonucu uygun olan kişiler, bankanın ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak hemen sonuç alacaklardır. Online ihtiyaç kredisi olarak verilen bu kredilerde banka hızlı olarak müşterilerine sonuç vereceği için kredi notu yüksek olması gerekiyor. Ayrıca banka müşterisi olan kişilerde 15.000 TL onay için 36 ay vadeli kredi alabileceklerdir. İnternet bankacılığı ve mobil bankacılık yardımı ile bankadan kredi başvurusu yapabileceksiniz.

