QNB Finansbank ve Öteki İki Bankanın Duyurusu Mutlu Etti: 16 bin 500 TL Online Biçimde ve ATM’den Ödenmiş Olacak. QNB Finansbank, Garanti Bankası ve Denizbank 16.500 TL Ödeme Yapacağını ve Bu Paraları Online Vereceğini Duyurdu. QNB Finansbank, Garanti Bankası ve Denizbank üzerinden yapılacak olan bu kampanyada 16 bin 500 TL’ye kadar internetten veya da online işlemlerden nakit kredi alınabilecek.

QNB Finansbank, Garanti Bankası ve Denizbank yaptığı son dakika duyurusuyla beraber herkese 16 bin 500 TL’lik kredi sunacağını ve asla gelir belgesi talep etmediğini ifade etti. Bu kredi için başvuru yapacak olanlar, 16 bin 500 TL kredi kullanmak adına bahsi geçen bu 3 bankanın yaptığı kampanyadan bir tanesine katılarak diledikleri bir zaman ihtiyaç kredisi için başvuru gerçekleştirebilir. Konuyla alakalı bilmeniz gereken her şey ise haberin detaylarında yer alıyor…

16 bin 500 TL Haberi Herkesi Mutlu Etti

Son zamanlarda talep edilen nakit düzeyleri genel olarak özel bankaların gerçekleştirdiği kampanyalarla beraber sonuca vardırılmak istenmekteydi. Kredi başvurusu yapacak kişiler üç banka üzerinden gerçekleştirdiği bu kampanyayla birlikte her bireye hızlı biçimde kredi olanağı sağlayacak. İsteyen kişiler ise SMS yöntemi ile ihtiyaç kredisi başvurusu sağlayabilir. İsteyen de banka aplikasyonundan başvurusunu gerçekleştirebilir.

Her üç banka da düşük faizli kredi seçenekleri ile dikkat çekmeye devam ediyor. Dilediğiniz zaman başvurunuzu yaparak sonuca daha kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Böylece içiniz rahat bir biçimde çektiğiniz krediyi de direkt kullanabileceksiniz.