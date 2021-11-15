QNB Finansbank, Enpara Bankası ve Denizbank Üzerinden Destek Başvurusu Başladı, ATM, Online Kredisi

Bu bankalar gelir belgesi istemeden 30.000 TL kredi veriyor. Sizlerde gelir belgesiz kredi başvurusu yaparak, sadece kimlikle veya online olarak kredinizi kullanabilirsiniz. Gelir belgesiz 30.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır, kredi başvuru şartları nelerdir, sizlere bu konu hakkında bilgiler vereceğiz. İşte detaylar…

Kredi başvurusu yaptığınızda, bankalar iyi müşteri olan kişilerden artık gelir belgesi istememektedir. Eğer sizde bir bankadan ihtiyaç kredisi kullanacaksanız, kredi notunuzun yüksek olması ve daha önceki banka çalışmalarınızda düzenli olmanız durumunda gelir belgesi vermeden kredi alabilirsiniz. Genellikle yeni işe başlayanlar veya gelir belgesi düşük olan kişiler için bu kredi yöntemi çok iyi gelecektir. İhtiyacınıza göre 30.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli kredi kullanabilirsiniz. Şimdi sizlere bu bankalardan nasıl kredi alabilirsiniz, başvuru nasıl yapılır bunun hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

Finansbank Gelir Belgesiz Kredi Başvurusu

QNB Finansbank ülkemizde gelir belgesiz olarak kredi veren ilk bankalardandır. SMS ile başvuru yapan müşterilerine, onay alması durumunda kredi veren banka, kimlikle hemen paranızı hesaba geçirmektedir. Kredi başvurusu yapacaksanız, TC kimlik numaranızı 5030’a gönderebilirsiniz. QNB Finansbank üzerinden 5030 SMS kredi başvurusu yaptığınızda, banka şartlarına uygun olan kişiler, anında kredilerini kullanacaklardır. Kimliğinizle en yakın Finansbank şubesine giderek hemen burada kredinizi kullanabilir, 36 ay vade ve 3 ay erteleme yaparak ödeme tablosu oluşturabilirsiniz.

Enpara Gelir Belgesiz Kredi Başvurusu

QNB Finansbank’ın kurduğu, dijital banka olan enpara.com bankası, ihtiyaç kredisi vermektedir. 30.000 TL’ye kadar verilen bu kredilerde gelir belgesiz kredi olduğu gibi ayrıca, masrafsız olarak da kredi kullanabilirsiniz. 36 ay vadeye kadar kullanacağınız bu kredilerde 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanından faydalanabilirsiniz. Kredi başvurusu yapan kişiler, banka müşterisi olmasa bile, kredi onayı alırsa, iş adresi veya ev adresini banka personeline vererek kredisini bu şekilde kullanabilirler.

Akbank Gelir Belgesiz 30.000 TL Kredi Başvurusu

Akbank, gelir belgesiz olarak online kredi imkanı sağlamaktadır. Sizlerde eğer 30.000 TL kredi başvurusu yapacaksanız 36 ay vadeye kadar kredinizi kullanabilirsiniz. Bunun için banka müşterisi olmanız gerekiyor. Banka gelir belgesiz kredi verdiği gibi ayrıca kredi başvurusu yapan kişilere bankaya götürmeden de kredi kullandırmaktadırlar. Akbank, gelir belgesiz kredi başvurusu Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapılır. Onay almanız durumunda hemen kredinizi kullanabilir ve hesabınıza atabilirsiniz.

Denizbank Gelir Belgesiz Kredi Başvurusu

Denizbank’ta onay alan müşterilerine 30.000 TL’ye kadar, gelir belgesiz olarak işlem yapmaktadır. Bankanın resmi internet sitesinden veya SMS atarak hemen kredi başvurusu yapabilirsiniz. Denizbank SMS ile ne kadar onay alacağınızı merak ediyorsanız Kredim yazın boşluk bırakın ve TC KİMLİK numaranızı 3280’e gönderin. 5 dakika içinde size kredi sonucu gelecek ve bu kredi sonucuna göre gelir belgesiz kredinizi banka şubesinden kullanacaksınız. Denizbank 36 ay vade ve 3 ay ertelemeli olarak kredi vermektedir. Başvuru yapacak kişiler Denizbank mobil uygulamasını kullanıyorsa, kredi başvurusu yaptıklarında oturdukları yerden onaylanan kredilerini hesaplarına atabileceklerdir.