QNB Finansbank emekliye 50.000 TL kredi kampanyasına başladı, Bankadan duyuru yapıldı

QNB Finansbank emekliye 50.000 TL kredi kampanyasına başladı. Finansbank üzerinden verilen ve sadece emekliler için başvuru yapılan bu kredi kampanyasında ihtiyaç sahipleri hemen onay alabilecek ve hemen 36 ay vadeye kadar kredi kullanabileceklerdir.

Bankaların yaptıkları kredi kampanyalarından en dikkat çekeni ise emekli kredisi olmuştur. QNB Finansbank’ta bu konuda uzun süren sessizliğini bozmuştur. Emekli maaşını bu bankadan alan veya maaşını Finansbank’a taşıyan 70 yaşına kadar olan emeklilere banka tüm ihtiyaçları için kredi imkanı tanımaktadır. Kredi başvurusu yapacak olan emekli ihtiyacına göre bu kredileri kullanabilecektir. Düğün kredisi, bayram kredisi, borç kapatma kredisi, tadilat kredisi, peşinat kredisi, cep telefonu kredisi, beyaz eşya kredisi ve özel ihtiyaçlarınız için başvuru yapabilirsiniz.

Not: Emekli maaşını QNB Finansbank’a taşırsanız bir sonraki maaşınızda 1000 TL’ye kadar emekli promosyonu da alacaksınız. Bu promosyonu almak için 3 yıllık maaş taşımama taahhüdü yapmanız gerekmektedir.

QNB Finansbank Emekli Kredisi Başvurusu

QNB Finansbank üzerinden emekli kredisi başvurusu limiti 50.000 TL olarak bilinmektedir. Bu krediye başvuru yapacaksanız bu bankadan emekli maaşı almanız şarttır. Banka 70 yaşına kadar olan emeklilere 36 ay vadeli olarak kredi vermektedir. Eğer emekli maaşınız bu bankada değilse ve yeni taşıma yaptıysanız ilk maaşınızı aldığınız zaman kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Finansbank üzerinden kredi alacak olan emeklinin de bazı politikalara uygun müşteri olması gerekmektedir. Kredi başvurusu yapacak olan kişinin kredi notu düşük olsa bile emekli maaşı olması durumunda kredi alabilecektir. Kredi notu düşük olan müşterilerin eğer diğer bankalarda bir sıkıntısı varsa bu karşısına çıkacaktır. Sizde eğer emekli kredisi alacaksanız diğer bankalarda icralık veya avukatlık bir durumunuzun olmaması gerekmektedir. Bu şartlara uygunsanız verilen emekli kredisini kullanabilirsiniz.

Emekli Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kredi başvurusu yapmak istiyorsanız ve ilk defa emekli maaşı alacaksanız banka şubelerine gitmeniz gerekmektedir. Üstelik kendi emekli maaşınızın bağlı olduğu banka şubesine giderseniz hemen kredi kullanabilirsiniz. Emekli olan kişiler bireysel temsilcisinden kredi başvurusu yaptıklarında kredi notu 1200 ve üzerindeyse şube onayında kredi kullanabilirler. Daha düşük kredi notu olan müşterilerin kredi değerlendirmesini genel müdürlük yapacaktır.

Emekli kredilerinde ayrıca diğer banka borçlarınız varsa kredi onayı aldığınızda bu banka borçlarınızı da kapatmanız istenecektir. Banka 36 ay vadeye kadar verilen bu kredilerde 3 ay ertelemeli olarak sizlere borç kapatma kredisi vermektedir. Kredi aldığınızda kredi kartı ve kredi borçlarınızın kapatılarak tek bir yere ödeme kolaylığı yaşarsınız.

Eğer bankaya gidecek zamanınız yoksa ve bankanın internet bankacılığını kullanıyorsanız şubeye gitmeden 50.000 TL’ye kadar emekli kredisi başvurusunu internet üzerinden yapabilirsiniz. Bu şekilde kredi onayı aldığınızda onaylanan tutarı da hemen hesaba atabilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz. İnternet bankacılığı üzerinden verilen kredilerde 36 ay vadeli olarak verilmektedir.