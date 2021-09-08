QNB Finansbank Emekli Olanlara Hemen Kredi Vereceğini Duyurdu, Şart Yok, Anında Onay

QNB Finansbank emekli vatandaşlara pek çok avantaj sunmaya devam etmektedir. Emeklilere sunulan kampanyalar QNB Finansbank emekli kredisi nasıl alınır sorusunu akıllara getirmektedir. Konuyla ilgili en yakın QNB Finansbank şubesiyle görüşme sağlanabileceği gibi bankanın resmi internet sitesi üzerinden de bilgi almak mümkün olmaktadır.

QNB Finansbank Emekli Kredisi

Bankalar emekli vatandaşlara çeşitli kampanyalar ve promosyonlar vermektedirler. Emekli olarak kredi kullanmak isteyenler QNB Finansbank emekli kredisi hakkında detaylı bilgiye ulaşmak istemektedirler.

Konuyla ilgili bilgi almak isteyenler QNB Finansbank şubelerinden bilgi alabilecekleri gibi 0850 222 11 00 numaralı sadece emeklilerin faydalandığı numaradan detaylı bilgiye ulaşabileceklerdir.

QNB Finanbank Emeklilere Hangi Ayrıcalıkları Sunmaktadır?

QNB Finansbank emeklilere birçok avantaj sağlamaktadır. Buna göre,

· Emekli maaşını QNB Finanbank’a taşıyan müşterilere 1600 TL’ye veren promosyon ödemesi yapılmaktadır.

· Yurt içinde yer alan tüm bankaların ATM’lerinden ayda 2 defa ücretsiz olarak para çekme hakkı tanınmaktadır.

· EFT ve TL havale işlemlerini Bireysel İnternet Şube ya da QNB Mobil üzerinden gerçekleştiren emeklilerden yapılacak bu işlem için ücret alınmamaktadır.

· Emekli Bankacılığından faydalanan müşteriler 0850 222 11 00 numaralı hat üzerinden sadece emeklilere tanınan fırsattan yararlanabilecekler QNB Finansbank emekli kredisi hakkında daha detaylı bilgi alabileceklerdir.

hakkında daha detaylı bilgi alabileceklerdir. · Emekli bankacılığından yararlananlar QNB Finansbank şubelerinde sıra önceliğine sahip olurlar.

· CardFinans Emekli kredi kartına sahip olan vatandaşlar ilk 1 yıl boyunca yıllık ücret ödemek zorunda kalmayacaklardır. Bir yıllık sürenin dolmasının ardından CardFinans kredi kartı ile düzenli ve zamanında ödenen bir fatura olduğunda emeklilerden kredi kartı için yıllık ücret alınmayacaktır.

CardFinans Emekli Kredi Kartı Avantajları Nelerdir?

QNB Finansbank tarafından emeklilere sunulan fırsatlardan biri de CardFinans Emekli kredi kartı olmaktadır. Kart sahipleri ayrıca bu kartla birlikte birçok ayrıcalığa da sahip olacaklardır.

· Market ya da eczane harcamalarında yıllık olarak 360 TL’ye kadar indirim hakkında sahip olabileceklerdir.

· QNB Finansbank POS cihazları ile 50 TL üzeri yapılan alışverişlerde %5 indirim hakkı kazanılabileceği gibi aylık olarak da 15 TL indirimden faydalanılabilecektir.

· Eğitim ve sağlık programlarına kayıt olunduğu takdirde bu yönde yapılan harcamaları vade farkı olmadan 3 taksitle ödeme imkanına sahip olunabilecektir.

· CardFinans emekli kredi kartı üzerine bir fatura otomatik ödeme talimatına verildiğinde ve bu ödeme düzenli bir şekilde gerçekleştirildiğinde yıllık üyelik ücreti ödenmeyecektir.

· Acil kredi ihtiyacı olanlar ihtiyaçlarını kefilsiz bir şekilde karşılayabileceklerdir.

· TaksitKolay seçeneği ile birlikte 50 TL ve üzerindeki tek çekim harcamalar daha sonradan da taksitlendirilebilecektir.

· EkstreTaksit seçeneği ile birlikte asgari tutarın ödenmesinin ardından ekstre borcu 6,9 ya da 12 vade ile taksitlendirilebilecektir.

CardFinans Emekli kredi kartının sunduğu avantajlar hakkında daha detaylı bilgi almak isteyenler QNB Finansbank şubeleri ya da müşteri hizmetlerini arayarak daha detaylı bilgi alabileceklerdir.

Emekli Promosyon Ödemeleri Nasıl Gerçekleştirilir?

Maaşlarını QNB Finanbank’a taşıyarak emekli maaşlarını buradan alacak olan emekliler promosyon hakkında da sahip olacaklardır. Bu kapsamda 1600 TL ye kadar emekli promosyonu alınabilmektedir. 3 aylık maaş alanların promosyon ödemeleri bu üç maaşın ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Buna göre;

· Aylık olarak 1499 TL altında emekli maaşı alanlar 1000 TL promosyon ödemesi alabileceklerdir.

· Aylık olarak 1500 TL ile 2499 TL arasında emekli maaşı alanlar 1300 TL promosyon ödemesi alabileceklerdir.

· Emekli maaşları 2500 ve üzerinde olan emekliler emekli maaşlarını QNB Finansbank şubelerine taşıdıkları takdirde 1600 TL promosyon ödemesi alabileceklerdir.

Bankanın sunduğu fırsatlardan haberdar olmak isteyenler ve QNB Finansbank emekli kredisi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenler 0850 222 11 00 nolu hattı arayabilecekleri gibi QNB Finansbank şubelerinden de daha fazla bilgi alabileceklerdir.