QNB Finansbank Duyurusu Önemli, Bankadan Düşük Faizli Kredi Kampanyası Başladı, Emekli Çalışan Alacak...

Qnb Finansbank üzerinden başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında 75.000'ye kadar gelir belgesiz olarak 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi verileceği resmi olarak internet sitesi üzerinden açıklandı. Qnb Finansbank yapmış olduğu kampanyaları ile birlikte Ağustos ayında ve eylül ayında adından söz ettirmeye devam ediyor. Son yapmış oldukları kredi kampanyası ile birlikte Eylül ayı sonuna kadar başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara gelir belgesiz 75.000 TL kredi onayı vereceği açıklandı.

Qnb Finansbank resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 3 ay ertelemeli Kredi verileceği duyuruldu. Banka kredi şartlarına uygun olan kişilerin kredi puanı ayrıca 1200 ve üzerinde olması durumunda da şartlara uygun olarak banka üzerinden kredi kullanabileceği söyleniyor.

Kredi puanı uygun olan vatandaşlar daha önce bankalardan düzenli olarak kredi ve kredi kartı kullanmış olmaları durumunda Finansbank'ın başlatmış olduğu ihtiyaç kredisi kampanyasına cep telefonları üzerinden kısa mesaj atarak hemen katılabilir. T.c kimlik numaranızı 50-30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda Finansbank SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olursunuz. T.c kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında kredilerini kullanacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli Kredi aynı gün içinde destek olarak verilecektir. T.c kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan başvuru sonrasında kredi ödemesi alacak olan vatandaşlara banka şartlarına uygun olmaları ile birlikte krediler 5 dakika içerisinde hesaplarına yatırılarak kullandırılmaktadır.