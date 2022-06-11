QNB Finansbank Başvuru Yapmak İsteyenlere 100000 TL Nakit Kredi Verecek!

10000 TL ve 100000 TL arasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler için kampanya başlatan Finansbank, 24 ay vadeli 36 ay vadeli kredi seçenekleriyle, vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlara, Finansbank, ihtiyaç kredisi kampanyalarına katılarak, işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda banka şubelerine gitmeden SMS ile kredi başvurusunu yapabileceğiniz bu kampanyalarda limitleri yükseltilerek 100 bin TL olarak verilmeye başlandı. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabileceğiniz bu kredi kampanyasında şartları uygun olan vatandaşların, 18 yaşından büyük olmasıyla birlikte Finansbank'ın yapmış olduğu kredi kampanyasına katılabilecekleri haberi geldi.

QNB Finansbank, Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Finansbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız başvurunuzu SMS ile hızlı birşekilde yapabilirsiniz. Cep telefonunuz üzerinden başvuru yapmak isteyen kişiler ücretli bir mesaj atarak, kredi kampanyasına katılabiliyor ve SMS atarak, ne kadar kredi onayı aldıklarını görebiliyorlar.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, TC kimlik, Norman 5030 numarasına mesaj olarak göndermeniz yeterli olacaktır. Sms ile kredi başvurusunda bulunmanız durumunda sizlere 5 dakika içerisinde sonuç verilecek ve onaylamam tutar, hemen hesabınıza yatacaktır.

Sms haricinde internet bankacılığını kullanarak da ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmanız mümkün olmaktadır. Finansbank, mobil uygulamasını indirerek, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, kredi şartlarına uygun olması durumunda hemen olur, krediyi aynı gün içinde hesaplarına yatırabilecekler.

Kredi başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin banka kredi puanı önemli olmaktadır. Kredi puanı 1200 ve üzerinde olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa şartlar dahilinde hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirerek banka şubelerinde giderek de kimlikleriyle birlikte kredi kullanabilmektedirler.