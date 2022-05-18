QNB Finansbank Bankaya Gelmeden Nakit Vereceğini Açıkladı! 10.000 TL İçin 36 Ay Vadeli Ödeme İmkanı Sağlandı!

Bankalar arasında en çok tercih edilen, Finansbank yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte 36 ay vadeye kadar işlem yapmaya devam ediyor. Para ihtiyacı olan ve 10000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşları yeni bir kampanya hazırlayan, Finansbank bireysel müşteri olan ve 18 yaşından büyük olan herkeze kredi imkanı sunacağını açıkladı. Başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin banka kredi şartlarına uygun olması durumunda işlemlerin hızlı bir şekilde yapacağını açıklayan Finansbank, yapmış oldukları bu kampanyada 10000 tl kadar hemen işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Acil ihtiyaç kredisi için başvurunuzu oturduğunuz yerden cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, yapabileceğiniz bu kredi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, hızlı bir şekilde banka şubelerine gitmeden işlemlerini mobil uygulama üzerinden de yapabilmektedir. Banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olan vatandaşların, Finansbank üzerinden hızlı bir şekilde kredi başvurusunu yaparak ihtiyaç kredisi alacağını söyleyebiliriz. düşük faiz oranlarıyla kredi kullanmak istiyorsanız, banka kredi puanınızın daha yüksek olması gerekmektedir.

Cep telefonunuz üzerinden TC kimlik numaranızı yazdıktan sonra bu mesajı: 50 30 numarasına gönderirseniz, Finansbank'ın SMS kredi servisine başvuru yapmış olacaksınız. 50 30 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka, değerlendirmeyi yapacak ve Genel Müdürlük tarafından sizin kimlik numaranız üzerinden ne kadar kredi onayı aldığınızın mesajı gelecektir. Kredi onayı aldıktan sonra bu parayı en yakın Finansbank şubesinden sadece kimliğinizle birlikte, ister bireysel müşteri temsilcisi üzerinden isterseniz de gişe personeli üzerinden kullanabilirsiniz.

Banka hesabı olan vatandaşlar ise SMS ile onay aldıktan sonra şubelere gitmeden, parayı kendi hesaplarına yatırılabilmektedir. 10000 TL ihtiyaç kredisi kullandığınız zaman kredi başvurusunu yapacak olan vatandaşlar, mobil uygulama üzerinden eğer krediyi kendi hesabına, atacakları ise 36 ay vadeye kadar işlem yaparken, ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapacaktır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizleri hızlı bir şekilde işlem yapacak olan Finansbank, emekli olan ve çalışan vatandaşlara ayrıca kredi kampanyaları da yapmaktadır. Emekli maaşını Finansbank, üzerinden almak isteyen kişilere hızlı bir şekilde kredi imkanı sunan Finansbank, yapmış olduğu bu kampanyada 36 ay vadeye kadar yok, en'lerinizi gerçekleştirmektedir.