QNB Finansbank açıklaması! Bugün başladı ve 30.000 TL ödeme "SMS ATARAK" verilecek!

QNB Finansbank üzerinden başlatılan yeni kampanya ile birlikte sizlerde 30000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. QNB Finansbank yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak yeni bir kredi paketi hazırladığını açıkladı. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak da ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabileceğiniz bu kampanyalardan, özellikle bireysel müşterilerin kredi kampanyalarına uygun olmaları durumunda istedikleri zaman başvurularını oturdukları yerden yapabilecekleri bir haber verildi.

QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşlara 3 ay ertelemeli kredi ödemesi gerçekleştirilecektir. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz ve onay alabileceğiniz bu kampanyalar dahilinde kredi ödemelerini yapacak olan tüm vatandaşları hemen aynı gün içinde kredi işlemleri, hesaplara yatırılarak kullandırılmaktadır.

QNB Finansbank, İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır.?

QNB Finansbank kredi politikalarına uygun olan ve banka kredi puanı yüksek olan tüm vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak, başvuru yapabiliyor. Aralık ayı sonuna kadar devam edecek olan bu kampanyalardan faydalanmak istiyorsanız sizlerde başvurunuzu gerçekleştirerek, hemen kimlik numaranız üzerinden işlem yapabilirsiniz. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, ihtiyaç kredisi, kullanabileceğiniz gibi kredi başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşları hemen aynı gün içinde işlem yapılacaktır.

Sms ile kredi başvurusu yapmak için kredi başvurunuzu TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 50 30 numarasına göndermeniz yeterli oluyor. Banka müşterisi olan vatandaşlar SMS atmak istemiyorlarsa internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kredi kullanabilmektedirler. Banka müşterisi olan tüm vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmaları durumunda, işlemlerini gerçekleştirerek hızlı bir şekilde ödeme alabilmektedir. En yakın banka şubesi üzerinden kredi işlemlerini gerçekleştirmek istiyorsanız sizlerde başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde işlem yapabilirsiniz.