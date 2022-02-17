QNB Finansbank 90 Bin TL’ye Kadar Kredi Onayı Veriyor! Üstelik Evrak ve Kefil Olmadan Düşük Faizli Kredi Ödemesi

QNB Finansbank yeni kredi kampanyası için adımları zaman geçmeden attı. 90 Bin TL’ye kadar kefil ve de evrak gerektirmeden düşük faizli kredilerden yararlanmak isteyen kişilere özel kredi verilmesi için girişimler hız kazandı.

Vatandaş, son dönemlerde artan ve zorlayan ihtiyaçların ve masrafların gelmesi ile rahat bir nefes almak adına bankalara başvurmak için fırsat kollamaktadır. Bankaların kredi kampanyaları içinde olduğu bu dönemde düzenlenen kampanyalar oldukça fazla dikkatleri çekmektedir. Bunun üzerine artan ihtiyaçlara yönelik olacak şekilde değişen kredi fırsatları, birçok vatandaşın bankalar arasındaki bu rekabet durumundan şanslı çıkarak fırsat kazanmalarını sağlamaktadır.

Bankaların son dönemde sunmakta olduğu kredi kampanyaları da müşteri portföyünü geliştirmek adına giderek çeşitlilik göstermektedir. Son dönemlerde ard arda kredi kampanyası düzenlemekte olan bankalar arasına QNB Finansbank da katıldı.

QNB FİNANSBANK’TAN 90 BİN TL’LİK İHTİYAÇ KREDİSİ!

Acil olarak nakit paraya sıkışan kişiler için QNB Finansbank, önemli bir kredi kampanyasına imza attı. İhtiyaç kredisi olarak tanımlanan kampanyada neredeyse tüm müşterilerin memnuniyeti düşünülmektedir. Tüm ihtiyaçlar için sorunsuz olarak kullanılacak olan kredi için detaylı bilgiler de banka tarafından açıklanmıştır.

90 Bin TL için geri ödeme planını açısından da cazip planlar sunan banka müşterilerine özel olarak kişiselleştirilmiş hizmetler sunmaya da ara vermeden devam etmektedir. Kefilsiz, belgesiz ve başvuranları uğraştırmadan atılan bu adımlarla beraber pek çok kişi nakit ihtiyaçlarını sorunsuz bir şekilde karşılayabilecektir.

QNB FİNANSBANK, EN DÜŞÜK FAİZ ORANINI VERİYOR

QNB Finansbank aracılığı ile hazırlanan ihtiyaç kredi kampanyası ile beraber faiz oranları en sık araştırılan bankalardan birisi haline gelmiştir. Faiz oranlarını yüzde 1.39 seviyelerine kadar indiren banka, bu kampanyası ile daha da popüler olmuştur. Kredi puanı yüksek olan, bununla beraber daha öncesinde bankalarla sorun yaşamamış kişiler gelir sahibi olmaları halinde bankanın sunduğu kredi kampanyalarından sorunsuz bir şekilde yararlanabilecektir.

Kredi ödemeleri konusunda sorun yaşayanlar kişiler için ise QNB Finansbank, kredi ödemelerinde 3 aylık erteleme seçeneklerini de açıklamış bulunmaktadır. 36 aylık vadeli olacak şekilde sunulan kredi kampanyası ile beraber kısa sürede nakit ihtiyaçlarına yönelik vatandaşlar ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilecekler.