QNB Finansbank 50.000 TL Nakit İçin Önemli Duyuruda Bulundu! Başvuru Yapan Kişilere 4 Dakika Olmadan Sonucu Verecek

QNB Finansbank kredi alacak olan kişiler için başvuru yapmak isteyenlere son dakika haberi getirdi. QNB Finansbank işlem yapacak olan kişilere 50.000 TL'ye kadar hemen onay verecek. Emekli olan ve çalışan kişilerin başvurularını bireysel ihtiyaç kredisi olarak alacağı bu sistemde kredi alacak kişiler 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak işlem yapabilir ve kredi kullanabilirler.

QNB Finansbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız banka kredi şartlarına uygun olan kişilere düşük faizle işlem yapacak. Ekonomik sıkıntı yaşayan herkes 50.000 TL'ye kadar ihtiyacı olması durumunda hemen başvuru yapabileceksiniz.

QNB Finansbank Kredi Başvurusu

Başvuru için kolay yöntemler bulunuyor. Kredi alacak kişiler TC Kİmlik numarasını 5030 numarasına mesaj olarak gönderebilir ve QNB Finansbank kredi başvurusunu yapabilirsiniz. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilere 36 ay vadeye kadar kredi alabileceğiniz bu kampanyada kredi notunuza göre onay alacaksınız.

Banka kredi notu 1400 ve üzerinde olan kişilere hızlı bir şekilde onay veren bu banka özellikle daha önce bu bankadan kredi almış ve düzenli ödemiş kişilere de daha düşük faizlerle kredi vereceğini açıkladı.

QNB Finansbank kredi başvurusu ayrıca banka mobil uygulaması üzerinden de yapılıyor. QNB Finansbank mobil uygulamasını kullanabilmeniz için banka müşterisi olmanız ve internet bankacılığı şifresi almanız gerekmektedir. 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli kredileri mobil uygulama üzerinden de başvuru yaparak alabileceksiniz.

QNB Finansbank ayrıca banka müşteri hizmetleri numarası ve banka şubelerinden de kredi almanıza olanak sağlıyor. Kredi alacak kişiler banka şubelerine sadece kimlikleri ile giderek hemen kredi başvurusunu yapabileceklerdir. QNB Finansbank kredi başvurusu yapacak olan kişilere 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak kredilerini hemen alabileceklerdir.