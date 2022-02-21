QNB Finansbank 50.000 TL İhtiyaç Kredisi Kampanyasını Bahar Kredisi Olarak Vereceğini Açıkladı. Bankalar üzerinden artık bahar kredileri kampanyaları duyuruları başlıyor. Finansbank üzerinden de kredi kullanacak olan vatandaşlar artık bahar kredisi olarak 3 ay ertelemeli 50000 TL nakit kredi kullanabiliyor. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan kampanya duyurusunda ihtiyaç kredisi kullanacak olan bireysel müşterilerin başvurularına hızlı bir şekilde gerçekleşebileceği yeni bahar Kredisi kampanyası tanıtıldı.

50000 TL'ye kadar verilecek olan bu kredilerde 3 ay erteleme yapma imkanı ile birlikte vatandaşlar, 36 ay vadeye kadar düşük faizli ihtiyaç kredisi alabilecek. Sizlerde başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, Finansbank'ın yapmış olduğu bu kampanyaya katılarak, hemen ne kadar kredi onayı aldığınızda, oturduğunuz yerden görebilirsiniz.

QNB Finansbank Kredi Başvurusu Nasıl Yapılıyor?

İhtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, Finansbank üzerinden nakit kredi almak istiyorlarsa başvurularını hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Nakit kredi kullanacak olan vatandaşların SMS ile başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda hemen 3 dakika içerisinde kredi onayı alınıyor. QNB Finansbank, Bahar Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi başvurusu için kimlik numarasını 50 30 numarasına göndermeleri durumunda, Finansbank'ın SMS, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmış oluyor.

3 dakika içerisinde kredi sonucunuzu öğrenecek onaylanan tutar kadar kredinizi en yakın Finansbank şubesine giderek, kimlikle kullanabileceksiniz. Başvuru yapacak olan vatandaşlar SMS kredi haricinde ayrıca banka, resmi internet sitesi üzerinden de işlem yapabiliyor. Resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak işlem yapacak olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebilecek.

Nakit kredi kullanacak olan vatandaşların işlem yapacakları ihtiyaç kredisi kampanyasında başvuru yapıldıktan sonra kişilerin kredi notuma ek kredi siciline bakarak sonuç verilecektir. QNB Finansbank üzerinden kredi alacak olan vatandaşların en düşük 1200 ve üzerinde kredi notu olması durumunda banka tarafından kredi onayı sunmaktadır.

50000 TL kredi kullanacak olan vatandaşların emekli olması durumda emekli maaşlarını bu bankadan alıyorsa o daha yüksek limitlerde de ayrıca, borç kapatma, kredisini kullanabiliyor. Emekli maaşınızı, Finansbank şubelerine taşıyarak, ayrıca bankanın vermiş olduğu kredi kartı ve nakit avans limiti kampanyalarından da başvurunuzu yaparak, acil nakit ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz...