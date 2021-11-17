QNB Finansbank 36 Ay Vadeli Düşük Faizli 33.000 TL kredi kampanyası başladı

QNB Finansbank 33.000 TL kredi kampanyası başladı. Sizlerde SMS ile, internet üzerinden başvuru yaparak hemen bu krediyi alıp alamayacağınızı öğrenebilirsiniz. QNB Finansbank kredi başvurusu nasıl yapılır, kredi başvuru şartları nelerdir, sizlere bu yazımızda bahsedeceğiz.

Bankaların en çok kredi başvurusu yapılan bankası QNB Finansbank olarak bilinmektedir. Bu banka kolay başvuru ve anında kredi sonucu vermesi yüzünden, tüketicilerin tercih ettiği banka olmuştur. Sizde eğer bu bankadan kredi alacaksanız, 36 ay vadeye kadar 33.000 TL kredi kampanyasına başvuru yapabilir ve onay almanız durumunda hemen kredinizi kullanabilirsiniz.

Kredi başvurusu için banka kredi notunuzun yüksek olması ve kredi sicilinizde sıkıntı olmaması gerekiyor. Daha önceden icralık ve avukatlık olduysanız bu bankadan kredi alma şansınız oldukça zordur. Sistemsel olarak onay alamayacağınız için banka size kredi sonucunu olumsuz olarak verir. Banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız 33.000 TL kredi başvurusu yapabilirsiniz.

QNB Finansbank 33.000 TL SMS Kredi Başvurusu

Finansbank’ın en çok tercih edilen bankalarından birisi QNB Finansbank SMS kredi başvurusudur. Bu banka 5030 SMS numarasına gönderilen bir tek TC KİMLİK Numarası ile sonuç verecektir. Sizde bu şekilde mesaj atarak hemen kredi başvurusu yapabilir ve onay alıp almayacağınızı öğrenebilirsiniz. Eğer kredi başvurusu yaptığınızda banka şartlarına uygun müşteriyseniz banka size sonucu olumlu olarak 5 dakika içinde gönderecektir.

Kredi onayı alan kişiler bu durumdan sonra en yakın şubeye giderek, gişelerden veya müşteri temsilcisinden bu kredileri kullanabilmektedirler. Alacağınız kredilerde banka 3 ay ertelemeli veya 36 ay vadeli kredi imkanı sunacaktır.

QNB Finansbank 33.000 TL Online Kredi Başvurusu

Bu bankada hesabı olan kişiler için banka, şubelere gelmeden kredi vermektedir. Eğer daha önce bu bankadan bir kredi veya kredi kartı kullandıysanız, banka ödemelerini düzenli yaptıysanız, internet bankacılığı şifreniz ile mobil uygulamaya girerek hemen kredinizi kullanabilirsiniz. Başvuru yaptıktan sonra onay alırsanız, bu onaylanan tutar hesabınıza yatacaktır. İnternet bankacılığına giriş yaptıktan sonra dilerseniz oradaki online yardım seçeneklerini tıklayarak, müşteri temsilcisi ile konuşabilir ve kredinizi kullanması için yardım isteyebilirsiniz. Bankaya gitmeden kredi kullanacaksanız bu bankada bir hesabınızın olması gerekmektedir.

Banka Şubelerinden ve ATM’den Kredi Başvurusu

33.000 TL kredi kampanyasına katılmak ve ön onay almak istiyorsanız Banka şubelerine de gitmeden ATM üzerinden işlem yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yaptığınızda TC KİMLİK be cep telefonu numarasına hemen kredi sonucunuzu gönderebilirsiniz. Başvuru onayı olduğunda en yakın şubeden gelir belgesiz kredi kullanacaksınız. Banka şubesine giderek başvuru yapacaksanız da gelir belgenizi götürmeniz istenecektir. Kimlik ve gelir belgenizi verdikten sonra hemen kredi sonucunu öğrenecek ve anında sonucu alabileceksiniz.

Sizlere bu yazımızda QNB Finansbank 33.000 TL kredi kampanyası hakkında bilgiler verdik. Bu bankadan sizde ihtiyacınız olan krediyi alabilir, 36 ay vadeye bölebilirsiniz.