QNB Finansbank 100.000 TL Tek Kalemde, Gelir Belgesiz Onaylı Kredi Verecek. QNB Finansbank üzerinden yüksek limitli kredi dönemi başladı. QNB Finansbank üzerinden işlem yapacak olan kişiler, belirtilen şartlar dahilinde hemen sonuç alabilecek ve bu kredileri de hemen hesaplarına aktarabileceklerdir. QNB Finansbank 100.000 TL'ye kadar hemen onay verdiği bu kredilerde, son dakika açıklaması yaptı. Banka ihtiyacı olan kişilere öncelik tanıyacak ve kişilerin kredi notuna göre onay verilecek. QNB Finansbank üzerinden işlem yapmak istiyorsanız, hemen sonuçlarını öğrenebileceğiniz bu kredi kampanyasına katılabileceksiniz.

QNB Finansbank üzerinden yapılan bu kampanyada şartlara göre kredi onayı alacak kişiler, kredi notuna bakılarak sonuç alabileceklerdir. QNB Finansbank kredi şartları olarak ilk olarak kişilerin kredi notuna göre onay verir. Kredi notu 1100 ve üzerinde olan kişiler hemen başvuru yaparak kredi kullanımı yapabileceklerdir. QNB Finansbank üzerinden işlem yapacak olan kişiler, belirlenen şartlara göre hemen bu kredilerde 36 ay vadeli 50.000 TL'ye kadar, 24 ay vadeli ise 100.000 TL'ye kadar kredi alabilecektir. 24 ay vadeli kredi alacak olan kişiler, ilk taksit ödemelerinde 3 ay erteleme de yapabileceklerdir.

QNB Kredi Başvurusu...

QNB Finansbank üzerinden kredi başvurusu yaptığınızda banka şartlarına uygunsanız onay mesajı alabilirsiniz. QNB Finansbank kredi başvurusu için banka SMS ile kredi başvurusu alacak. SMS ile kredi başvurusu almak istiyorsanız, TC kimlik numaranızı 5030 numarasına mesaj olarak gönderebilirsiniz. Bu şekilde attığınız mesaj sonrasında hemen sonuç alabilecek ve sonuca göre kredinizi kullanabileceksiniz. QNB Finansbank üzerinden 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak kredi kullanımı ayrıca banka şubelerinden de yapılıyor. Banka şubelerine giderek kredi almak istiyorsanız, kimliğinizle birlikte gidebilirsiniz.