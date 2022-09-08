QNB Finansbank 100.000 TL Kredi İçin Atak Yaptı! Bankadan Açıklama

QNB Finansbank 100000 TL kadar vermiş olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyasında nakit ihtiyacı olan vatandaşları 90 gün ertelemeli olarak yapacağım bu işlemlerde kredi kullanmaları için hızlı bir şekilde sonuç vereceğini açıkladı. QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli olmak kaydı ile birlikte krediler verilmektedir. Başvuru gerçekleştirmek isteyen kişiler TC kimlik numaraları üzerinden sorgulama yapıldıktan sonra ne kadar kredi onayı aldıklarını görebilecekler ve bireysel müşteri olmaları durumunda aynı gün içinde hesaplarına ödemeler yatırabileceklerdir.

QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, bireysel müşteri olan kişilerin, 18 yaşından büyük olması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasıyla birlikte banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olması, isteniyor. 100000 TL kredi kullanmanız durumunda ise banka sizlere en uzun vadeli olarak sadece 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi imkanı sağlıyor.

BAŞVURU

QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar TC kimlik numaralarını, Finansbank'ın resmi internet sitesi üzerinden de yayınlanan haberinde, verilen SMS Kredi, servis numarası olan 50 30 numarasına göndermeleri durumunda, 10 dakika içerisinde kredi sonucunu hemen öğrenebiliyor. Başvurularını gerçekleştirdikten sonra kredi onayı alacak olan vatandaşlar, aynı gün içinde en yakın banka şubesine giderek, onaylı tutarı, kullanabilir ve 100 bin TL'ye kadar değerlendirme sonrasında hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi olabilir. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, ihtiyaç kredisi imkanından faydalanacak olan bu vatandaşlar başvurularını isterlerse mobil uygulamalar üzerinden de hızlı bir şekilde yapabilmektedirler.

QNB Finansbank şubelerine giderek kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara aynı gün içinde hizmet verilerek, kredi imkanı sağlanırken, 5 dakika içerisinde sonuçlarını alabileceğiniz bu kredi kampanyalarından faydalanabilmeniz için ayrıca 3 ay ertelemeli olarak sizlere 50000 TL düşük faizli kredi verilmektedir.