QNB Finansbank, faizsiz kredi kampanyası ile müşterilerine cazip bir fırsat sunuyor. Ancak bu özel kampanyadan yalnızca mevcut müşteriler değil, yeni müşteriler de yararlanabiliyor. Mevcut müşterilerin maalesef bu kampanyadan faydalanma imkanı bulunmuyor. Faizsiz kredi fırsatından yararlanmak isteyenler, bankanın mobil uygulamasını kullanarak başvurularını gerçekleştirip krediyi kolayca alabiliyorlar.

QNB Finansbank'ın faizsiz kredi kampanyasında başvuru süreci oldukça hızlı ve basit bir şekilde tamamlanıyor. Eğer QNB Finansbank müşterisi değilseniz, mobil uygulama üzerinden başvurunuzu yapabilir ve başvurunuz onaylandıktan sonra kredinizi kullanabilirsiniz. Başvuru sonrasında işlemler hızlı bir şekilde tamamlanıyor ve krediniz kredi kartınıza yükleniyor.

Bu kampanya kapsamında yapılan anlaşma ile birlikte, online tanıtımı yapılan krediyi almak için mobil uygulamanın kullanılması zorunlu hale getirilmiştir. Bu sayede müşterilerin şubelere gitmelerine gerek kalmadan kolayca başvuru yapmaları sağlanıyor. Kampanyadan faydalanmak isteyenler, QNB Finansbank müşterisi olmadıkları durumda, mobil uygulamayı indirerek müşteri olma adımlarını tamamlayabilirler. Ardından kredi kartı başvurusu yaparak krediyi masrafsız bir şekilde kullanabilirler. Kredi, kredi kartı üzerinden nakit avans olarak tanımlanıyor ve sonrasında 6 ay taksit ile ödeme imkanı sunuluyor.

Faizsiz kredi kampanyası kapsamında, 10.000 TL tutarında kredi almak isteyenler, 6 ay taksitle ödeme seçeneğinden yararlanabilirler. Aylık taksitler sadece 1666 TL olarak belirlenmiştir ve bu sayede 10.000 TL'yi faizsiz bir şekilde geri ödemek mümkün oluyor.

Ancak, QNB Finansbank müşterisi olanlar için farklı seçenekler de mevcuttur. Sabit faizli ihtiyaç kredisi gibi alternatifler de müşterilere sunulmaktadır.

QNB Finansbank'ın faizsiz kredi fırsatı, yeni müşterilere sunulan özel bir kampanya olarak dikkat çekiyor. Hızlı ve kolay başvuru süreci ile faizsiz kredi imkanı sağlayan QNB Finansbank, müşterilerinin finansal ihtiyaçlarını daha uygun koşullarda karşılamalarına yardımcı oluyor.