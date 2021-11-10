QNB Finansbank 0.89 Faiz Oranları ile 50000 TL’ye kadar kredi kampanyası başlattı

QNB Finansbank 0.89 Faiz Oranları ile 50000 TL’ye kadar kredi imkanı vermektedir. Bankanın ihtiyaç kredisi başvurusunu yaparak tüm ihtiyaçlarınızı 36 ay vadeye kadar halledebilirsiniz. Bankanın kredi başvuru nasıl yapılır, kredi başvurusu için şartlar nelerdir, sizlere bu yazımızda bu konu hakkında bilgiler vereceğiz.

QNB Finansbank üzerinden 0.89 faizle kredi başvurusu yapacak olan müşteriler, ihtiyaçları kadar 36 ay vadeli kredi kullanabilirler. Banka uygun faiz oranları ile yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası yapmıştır. Bu kampanya ile birlikte sizlerde anında kredi işlemlerinden faydalanabilir ve kredilerinizi anında kullanabilirsiniz.

QNB Finansbank kredi skoru yüksek olan kişilere bu faiz oranı ile kredi vermektedir. Ayrıca bankanın kolay kredi başvuru imkanlarından yararlanarak da hızlı kredi kullanabilirsiniz.

Banka SMS ve internet üzerinden anında kredi başvurusu yaptırmaktadır. Şimdi sizlere bu bankanın kredi verme aşamaları ve şartları hakkında bilgiler vermek istiyoruz. Bankanın başvuru için yapacağınız kredisi ihtiyaç kredisi olarak sizlere sunulmaktadır. Bu kredi sadece ihtiyaçlarınız için özel olarak verilmektedir.

QNB Finansbank Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

QNB Finansbank en kolay kredi başvurusu yöntemi SMS kredi başvurusu yöntemidir. SMS kredi başvurusu ile birlikte anında ne kadar kredi kullanacağınızı öğrenebilirsiniz. TC kimlik numaranızı bankaya gönderdikten sonra 5 dakika içinde sorgulamanız yapılmaktadır. Bu sorgulama sonrasında banka size olumlu veya olumsuz yanıt verecektir.

QNB Finansbank SMS kredi başvurusu yapmak için bankanın 5030 mesaj numarasına sadece TC numaranızı yazmanız yeterli olacaktır. Banka değerlendirmeyi yaptıktan sonra mesaj attığınız telefona sizin krediniz hakkında bilgiler verecektir.

Kredi başvurusu yapacak olan müşteriler bu sistemi kullanmaları için en az 30 gün içinde bu bankaya mesaj atılmamış bir telefondan başvuru yapmaları gerekmektedir. Kredi onayı alırsanız 50.000 TL’ye kadar size bir limit verilecektir. Bu limiti kimliğinizi yanınıza alarak en yakın banka şubesinden 0.89 faiz oranları ile kullanabileceksiniz.

Banka ayrıca SMS ile başvuru yapamayan müşterilerine internet sitesi üzerinden de ücretsiz hizmet vermektedir. QNB Finansbank üzerinden 50.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunu internet üzerinden yapacaksanız TC kimlik numaranız ve telefon numaranızı yazıp hemen sonucu öğrenebilirsiniz. Bu kredilerde de banka onay verdikten sonra banka şubesine giderek krediniz kullanılacaktır.

İnternetten 50.000 TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bankanın özel müşterilerine yaptığı bir diğer kredi kampanyası ise bankada hesabı olan kişilerin internet üzerinden kredi kullanmalarıdır. İnternet bankacılığı veya mobil bankacılık kullanıyorsanız, kredi başvurunuzu bu uygulama üzerinden yaparak hemen ne kadar kredi onayı alacağını ve onaylanan kredi tutarını anında hesabınıza atacağınızı söyleyebiliriz.

Banka kredi başvurusu yaptırdığı müşterilerin ayrıca uygun kredi skoru olması durumunda hazır kredileri de bu uygulamada görebileceklerinden bahsedebiliriz. Dilerseniz de bankanın sizin için hazırladığı krediyi anında kullanabilirsiniz. İnternet bankacılığı üzerinden de kredi başvurusu yaptığınızda banka 36 ay vadeye kadar size kredi seçenekleri sunacaktır.