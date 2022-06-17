Putin: Yaptırımlar Başarısız Oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada Rusya'nın Batı'nın kapsamlı yaptırımlarını atlattığını söyledi.

Avrupa Birliği'nin yürütme kolu , Ukrayna'nın AB adaylık statüsü hedefini destekliyor , Başkan Volodymyr Zelenskyy'nin Ukrayna'yı zafere yaklaştıracağını umduğu bir hareket.

Ukrayna'nın iddia edilen savaş suçlarını soruşturmasına yardım eden uluslararası bir uzman, iddia edilen vahşetleri "Putin'in kendisine" bağlayan "bir emir komuta zincirinin tüm ayırt edici özellikleri" olduğunu söylüyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, savaşın başlamasından bu yana yaptığı ikinci ziyaret olan Zelenskyy ile görüşmek üzere Kiev'e sürpriz ziyarette bulunuyor.

Putin, Ukrayna'nın AB'ye katılmasına karşı olmadığını söyledi

Başkan Putin, Avrupa Komisyonu'nun Kiev'e 27 üyeli bloğa aday statüsü verilmesini tavsiye etmesinin ardından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne olası üyeliğine “hiçbir şeyi” olmadığını söyledi.

"Buna karşı bir şeyimiz yok. Ekonomik birliklere katılıp katılmamak onların egemen kararı… Bu onların işi, Ukrayna halkının işi” dedi Putin. "AB, NATO'nun aksine askeri bir ittifak değildir."

Ancak Rusya Devlet Başkanı, Ukrayna'nın AB'ye katılması halinde Batılı ülkelerin “yarı kolonisine” dönüşeceğini söyledi. "Bu benim fikrim."

Johnson: İngiltere, Ukrayna'nın ihracat için tahılı serbest bırakmasına yardım edecek

Zelenskyy ile ortak basın toplantısında Johnson, İngiltere'nin Kiev'e Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşında üstün gelmesi için “stratejik dayanıklılık” vereceğini ve Rusya'ya karşı yaptırımları yoğunlaştırmaya devam edeceğini söyledi.

Ayrıca Ukrayna'ya, Vladimir Putin tarafından "rehin tutulduğunu" söylediği Karadeniz üzerinden ihracat için tahılı serbest bırakma sözü verdi.

Johnson, “Şu anda Putin tarafından rehin tutulan, dünyanın dört bir yanındaki insanları ve ihtiyaç duydukları gıdaları mahrum bırakan tahılı kurtarmak için birlikte çalışacağız” dedi.

Zelenskyy, Rusya'nın ezici bir çoğunlukla sivilleri vurduğunu söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy, Rus füze saldırılarının “ezici çoğunluğunun” sivilleri ve sivil altyapıyı hedef aldığını söyledi. Rusya'nın konutlara, okullara, hastanelere, ulaşıma ve işletmelere saldırdığını söyledi.

İngiltere başbakanının Kiev'e yaptığı sürpriz ziyaretin ardından Boris Johnson ile düzenlediği basın toplantısında konuşan Zelenskyy, batı için “önemli” görevin Ukrayna'nın kendisini Rus roketlerinden korumasına yardım etmek olduğunu söyledi.

Zelenskyy, iki liderin Rusya'ya yönelik yaptırımların nasıl "arttırılacağını" da tartıştığını belirterek, "Rusya'nın Ukrayna'ya ve uluslararası istikrara yönelik terörist eylemlerinin sonuçlarını hissetmesini sağlamak için yaptırımları çok ama çok somut hale getirebiliriz" dedi. ”