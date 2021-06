Putin ve Biden Gergin Cenevre Zirvesi Görüşmelerine Başladı

İki lider arasındaki herhangi bir toplantıda değerlendirilmesi gereken ilk şeylerden biri, ilk karşılaştıklarında el sıkışmadır.

Önce Biden’ın elini uzatması ve Putin'in elini sıkmak için öne çıkmak zorunda kaldığı görülüyor. İkisi daha sonra Putin kameralara bakmadan önce gözlerini kilitlediler. Biden daha sonra çiftin toplantı için villaya taşınmasını işaret ettiği kameralara yansıdı.

İki adam el sıkışırken teatral olarak çok az şey gördüğü aktarıldı. ABD başkanının Cornwall'u ve Brüksel'deki NATO'yu memnuniyetle dolaştığını gördükten sonra, vücut dili bugün açıkça temkinli görünüyordu. İki tarafın da sergilediği ciddi duruş dikkat çekti. Şaka yok, sadece ciddi, amaçlı bakışlar.

Şu anda sadece dışişleri bakanları ve tercümanları eşliğinde görüşmelerde bulunuyorlar. Muhabirler Başkan Biden'a Vladimir Putin'e güvenip güvenmediğine dair bir soru sorduğunda, o da aynı fikirde gibi görünüyordu; Vladimir Putin'e Rus muhalefet lideri Alexei Navalny ve Ukrayna hakkında soru sorulduğunda herhangi bir yorum yapılmadı.

Rusya ve ABD başkanları arasındaki toplantılar o kadar sık ​​​​olmuyor ve her iki taraftan da gazeteciler biraz fazla heyecanlanabiliyor gibi görünüyor.

Bir CBS muhabiri, bir Rus gazeteci kalabalığının US Press'in ses uzmanının odaya girmesini engellediklerini bildirmek için çok hevesli olduklarını tweetledi. Gazeteci, “Bu şeylerde ne kadar ilerleme olursa olsun, o gün bir şeyler her zaman çıldırır. Bu durumda, US Press ses uzmanının odaya zamanında girmesini engelleyen büyük bir Rus basını saldırısıydı” ifadesinde bulundu.

İki büyük devlet adamının ilk karşılaşması hakkında açıklama yapan BBC muhabiri, “Başlangıçta oldukça garipti. İki adam, evet, gülümsüyor ve el sıkışıyor, ancak önlerinde gergin bir toplantının olduğunun çok iyi farkındalar - aslında saatlerce ve saatlerce süren görüşmeler.

Elbette Başkan Putin, bu zirveyi arama girişimi için Biden'a teşekkür etti. Biden, herhangi bir yüz yüze görüşmenin faydalı olduğunu söyledi.

Her iki taraf da bu zirve için beklentileri aşağı çekiyor. Kremlin, herhangi bir tarihi atılım beklememesini söyledi çünkü iki ülke arasındaki ilişkinin bu noktada burada tarihi bir şey olması için çok zor olduğunu söylüyorlar” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Joe Biden ve Vladimir Putin'in muhtemelen üzerinde anlaşabilecekleri bir şey varsa, o da ABD-Rusya ilişkilerinin Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bu yana en düşük noktasında olduğudur. Son iki ABD başkanı, eski Soğuk Savaş rakipleriyle bir tür yeni başlangıç ​​vaat ederek göreve başlamıştı. Bu durumda, görüşmenin nasıl geçeceği tüm dünya basınının merak konusu olmaya devam ediyor.