Putin, Suriye Görüşmeleri İçin İran'ı Ziyaret Edecek

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı hızlanırken, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önümüzdeki hafta İranlı mevkidaşı Ebrahim Raisi ve Türkiye'den Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye zirvesi için İran'a gideceği bildirildi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov Salı günü yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanının Tahran ziyareti 19 Temmuz'da planlanıyor" dedi. Üçlünün Suriye konulu barış görüşmeleri için bir araya geleceğini de sözlerine ekledi.

Rusya, Türkiye ve İran, son yıllarda Orta Doğu ülkesinde 11 yıldan fazla süredir devam eden ihtilafı sona erdirmek için sözde “ Astana barış süreci ” kapsamında görüşmeler yapıyor.

Rusya ve İran, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın başlıca askeri ve siyasi destekçileriyken, Türkiye, Özgür Suriye Ordusu'na ve kuzeybatıda Esad güçlerine karşı hala savaşan diğer isyancı gruplara askeri yardım sağladı.

Dış gezi, Kremlin şefinin Şubat ayı sonlarında Ukrayna'ya asker göndermesinden bu yana ikinci ziyareti; Haziran sonunda Tacikistan'ı ziyaret etti.

Rusya ve İran yakın ilişkilere sahipken, Türkiye Ukrayna ihtilafı sırasında arabuluculuk yapmaya çalıştı.

Salı günkü duyuru, Beyaz Saray'ın Pazartesi günü Moskova'nın Ukrayna'da kullanılmak üzere silah taşıma kapasitesine sahip olanlar da dahil olmak üzere “yüzlerce” insansız hava aracı sağlamak için İran'a yöneldiğine inandığını söylemesinin ardından geldi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İran'ın Rusya'ya İHA'lardan herhangi birini sağlayıp sağlamadığının belirsiz olduğunu, ancak Washington'un İran'ın bu ay içinde Rus güçlerini onları kullanmak üzere eğitmeye hazırlandığını gösteren "bilgiye" sahip olduğunu söyledi.

Sullivan gazetecilere verdiği demeçte, insansız hava araçlarının kısaltması olan dronlara atıfta bulunarak, "Bilgilerimiz İran hükümetinin Rusya'ya hızlandırılmış bir zaman çizelgesinde silah yetenekli İHA'lar da dahil olmak üzere birkaç yüz İHA sağlamaya hazırlandığını gösteriyor" dedi.

Ancak bazı gözlemciler Beyaz Saray'ın önerisine karşı çıktı.

Tahıl ihracatı görüşmeleri devam ediyor

Kremlin, Putin'in Erdoğan ile Tahran'da ayrı ayrı görüşeceğini söyledi.

Bu arada Interfax haber ajansının Rusya dışişleri bakanlığına dayandırdığı habere göre, Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler arasında Ukrayna'dan tahıl ihracatı konusunda Çarşamba günü İstanbul'da yeni bir müzakere turu gerçekleştirilecek.

Batı, bir Rus ablukası tarafından kapatıldığını , dünyanın ana tahıl kaynaklarından birinin ihracatını durdurduğunu ve küresel açlığı şiddetlendirmekle tehdit ettiğini söylediği Ukrayna'nın Karadeniz limanlarını yeniden açmayı hedefliyor .

Kremlin'den yapılan açıklamada, tahıl konusunda arabuluculuk yapmayı teklif eden Erdoğan'ın Salı günü Putin ile telefonda görüştüğünü bildirdi.