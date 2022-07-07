Putin, Savaşın 'Ciddi' Olarak Bile Başlamadığını Söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev'i ve Batılı müttefiklerini Moskova'nın Ukrayna'daki askeri harekatına henüz "ciddi olarak" başlamadığı konusunda uyardı.

Ukrayna'ya göre, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesindeki Kramatorsk ve Sloviansk şehirleri Rus baskınlarında hedef alındı.

Ukrayna ordusu, Karadeniz'deki sembolik Yılan Adası'nın kontrolünü yeniden ele geçirdiğini iddia ediyor.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Çin'den Ukrayna'daki savaşı durdurmak için Rusya üzerindeki etkisini uygulamasını istedi.

Almanya Ukrayna'ya yardım etmeye devam edecek: Scholz

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkede büyüyen ekonomik sorunlara rağmen Almanya'nın Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğine kararlı olduğunu söyledi.

Televizyon yayıncısı ZDF'ye verdiği demeçte, "Sadece vatandaşların desteğiyle hareket edebileceğinize inanıyorum" dedi.

Ancak Almanya'nın çabalarıyla Ukrayna ile dayanışmanın uzun süre mümkün ve uzun bir süre için gerekli olacağını düşünüyorum" dedi.

Batı Balkanlar 'yakın bir tehditle karşı karşıya değil': NATO

Üst düzey bir NATO yetkilisi, Batı Balkan ülkelerinin Ukrayna'daki savaştan kaynaklanan “yakın bir tehditle” karşı karşıya olmadığını ve Batı ittifakının stratejik çıkarları olduğunu söyledi.

“Batı Balkanlar'da stratejik bir çıkarımız var. NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana, Kosova'nın Priştine kentindeki Associated Press haber ajansına verdiği demeçte, Batı Balkanlar'daki tüm insanlara eninde sonunda kendimizi Avrupa ve Avrupa-Atlantik ailesinde bulacağımıza dair bir umut mesajı göndermek istiyorum" dedi.

BM mülteci şefi Ukrayna'yı ziyaret etti

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, işgalci Rus kuvvetlerinin binlerce evi yıkması ve aynı zamanda bölge sakinlerini travmatize etmesi, aileleri ayırması ve çatışma sırasında yaygın bir endişe yaratması sonrasında Ukrayna'nın muazzam zorluklarla karşı karşıya olduğu konusunda uyardı.

Grandi açıklamaları başkent Kiev yakınlarındaki Irpin ve Bucha kasabalarını ziyaret ederken yaptı.

“Bu savaşın aynı zamanda bir dalgalanma etkisi de var, dünya çapında küresel bir dalgalanma etkisi. Enflasyon, yüksek fiyatlar, dünyanın birçok yerinde – Orta Doğu'da, Afrika ve Asya'da, hatta Latin Amerika'ya kadar – derin gıda güvensizliği yaratan gıda kıtlığı ve enerji sorunları. Dolayısıyla, tüm bu etkiler, Rus işgalinin ve Ukrayna'daki savaşın tüm bu etkileri, zaten büyük insani krizlerin, büyük mülteci krizlerinin olduğu yerlerde oluyor” dedi.