Putin, Rusya'nın Ukrayna Hedeflerine Ulaşacağını Söyledi, Yaptırımları Açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Ukrayna'daki hedeflerine ulaşacağını ve Batı'nın küresel hakimiyet sağlama ve Rusya'yı parçalama girişimi olarak adlandırdığı girişime boyun eğmeyeceğini söyledi.

Putin, Rusya'nın binlerce insanın ölümüne ve milyonlarca Ukraynalının evlerinden kaçmaya zorlanmasına neden olan bir savaşa üç hafta kala Ukrayna için tarafsız statü konusunu görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Çarşamba günü yayınlanan hükümet bakanlarına hitaben yaptığı konuşmada Putin, Batı'nın yaptırımlarının ekonomiye yaşattıkları acıyı kabul etmekle birlikte, Rusya'nın darbeye dayanabileceği konusunda ısrar etti.

Batı ve Ukrayna'ya karşı acı invective'inde herhangi bir yumuşama belirtisi yoktu.

Putin, "Öngörülebilir gelecekte, Kiev'deki Nazi yanlısı rejimin kitle imha silahlarını ele geçmesi mümkündü ve hedefi elbette Rusya olabilirdi." dedi.

Putin sürekli olarak Ukrayna'nın demokratik olarak seçilmiş liderlerini, Batı'nın temelsiz savaş propagandası olarak kınadığı bir çizgi olan ülkenin doğusundaki Rusça konuşanlara karşı soykırım yapmaya meyilli neo-Naziler olarak tanımladı.

Batılı ülkelerin Rusya'yı "zayıf bağımlı bir ülkeye; toprak bütünlüğünü ihlal eden; Rusya'yı kendilerine uygun bir şekilde parçalamak".

Putin, savaşın 21. gününde yaptığı açıklamada, Batı'nın Rusya'nın bozacağını ya da geri adım atacağını düşünmesi durumunda, "ne tarihimizi ne de halkımızı tanımadıklarını" söyledi.

"İkiyüzlü konuşmanın ve sözde kolektif Batı'nın bugünkü eylemlerinin arkasında düşmanca jeopolitik hedefler vardır. Sadece güçlü ve egemen bir Rusya istemiyorlar."

Putin, Rusya'da enflasyon ve işsizliğin artacağını ve ekonomide yapısal değişikliklere ihtiyaç duyulacağını söyledi. Ama çocuklu ailelere destek sözü verdi.

Yetkili, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle uyguladığı yaptırımların bir parçası olarak Rusya'yı temerrüde düşürdüğünü, ancak çatışmanın Batı'nın bu yaptırımları uygulaması için sadece bir bahane olduğunu söyledi.

Putin, "Batı, amaçlarının tüm Rus ekonomisine, her Rus'a zarar vermek olduğunu saklamaya bile tenezzü etmiyor." dedi.

Ukrayna tarafsızlığı

Rus lider, ülkesinin ukrayna'nın tarafsız statüsünü görüşmelerde görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

"Ülkemiz ve geleceği için ilke sorunu - Ukrayna'nın tarafsız statüsü, askerden arındırılması ve denazifikasyonu - hazırdık ve müzakerelerin bir parçası olarak görüşmeye hazırız."

Ukrayna, savaşı sona erdirmek için müzakereye istekli olduğunu, ancak teslim olmayacağını veya Rus ültimatomlarını kabul edeceğini söyledi.

"Ukrayna şu anda Rusya ile doğrudan bir savaş halinde. Sonuç olarak, model yalnızca 'Ukraynalı' ve yalnızca yasal olarak doğrulanmış güvenlik garantileriyle olabilir." dedi.

Putin, askeri operasyonun "planlandığını" ve Rus ordusunun sivilleri hedef almadığını söyledi.

Çatışmalar, Birleşmiş Milletler'in tahminine göre üç milyondan fazla insanı ülkeden kaçtı. BM, 726 sivilin öldüğünün doğrulandığını ancak gerçek sayının daha yüksek olduğunu bildirdi.