Putin, NATO'nun 'Emperyal Emellerini' Kınadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun “emperyal hırslarını” kınadı ve askeri ittifakı Ukrayna ihtilafı üzerinden “üstünlüğünü” savunmaya çalışmakla suçladı.

Rus lider ayrıca Çarşamba günü yaptığı açıklamada, iki İskandinav ülkesinin askeri ittifaka katılmasının ardından NATO'nun Finlandiya ve İsveç'e asker ve altyapı konuşlandırması halinde aynı şekilde yanıt vereceğini söyledi.

Putin yorumunu, NATO üyesi Türkiye'nin, üç ülkenin birbirinin güvenliğini korumayı kabul etmesi üzerine Finlandiya ve İsveç'in ittifaka katılma teklifini vetosunu kaldırmasından bir gün sonra yaptı.

Helsinki ve Stockholm'ün NATO'ya katılması, Avrupa güvenliğinde on yıllardır yaşanan en büyük değişimlerden birine işaret ediyor.

“İsveç ve Finlandiya ile Ukrayna ile yaşadığımız sorunları yaşamıyoruz. Putin, Orta Asya'daki eski Sovyet devleti Türkmenistan'da bölge liderleriyle yaptığı görüşmenin ardından Rus devlet televizyonuna verdiği demeçte, NATO'ya katılmak istiyorlar, devam edin" dedi.

Ancak daha önce hiçbir tehdit olmadığını anlamalılar, şimdi ise orada askeri birlikler ve altyapı konuşlandırılırsa, aynı şekilde yanıt vermemiz ve bize yönelik tehditlerin yaratıldığı topraklar için aynı tehditleri yaratmamız gerekecek” dedi.

Moskova'nın Helsinki ve Stockholm ile ilişkileri, NATO üyeliklerine kaçınılmaz olarak zarar verecek" dedi.

Putin, "Aramızda her şey yolundaydı ama şimdi bazı gerilimler olabilir, kesinlikle olacak" dedi.

"Bizim için bir tehdit varsa bu kaçınılmazdır."

'Avrupa'da barış bozuldu'

Putin ayrıca, bu hafta başlarında Ukrayna'nın Kremenchuk kasabasındaki kalabalık bir alışveriş merkezine düzenlenen ve en az 18 kişinin öldüğü ve birçoğunun enkaz altında kaldığı füze saldırısından Moskova güçlerinin sorumlu olduğunu da reddetti.

“Ordumuz hiçbir sivil altyapı tesisine saldırmıyor. Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlediği basın toplantısında Putin, neyin nerede olduğunu bilme konusunda her türlü yeteneğe sahibiz.

Putin, “Bu sefer her şeyin tam olarak bu şekilde yapıldığından eminim” dedi.

Ukrayna, Rusya'yı alışveriş merkezini ve sivil müşterileri hedef almakla suçluyor.

Putin, Çarşamba günü NATO'nun Rusya'yı Ukrayna'yı işgalinden sonra Batı güvenliğine yönelik en büyük “doğrudan tehdit” olarak nitelendirmesi üzerine yorumunu yaptı. Askeri ittifak ayrıca , Ukraynalıların “ülkelerinin kahramanca savunmasının” tamamen arkasında olduğunu söyleyerek Kiev'in kuşatılmış silahlı kuvvetlerini modernize etme planları üzerinde anlaştı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg düzenlediği basın toplantısında, “Başkan Putin'in Ukrayna'ya karşı savaşı Avrupa'da barışı paramparça etti ve Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük güvenlik krizini yarattı” dedi.

NATO güç ve birlik içinde karşılık verdi” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Polonya'da daimi bir ordu karargahı ve beraberindeki tabur da dahil olmak üzere Avrupa'da daha fazla kara, deniz ve hava kuvvetleri konuşlandırması yapılacağını duyurdu - NATO'nun doğu sınırlarındaki ilk tam zamanlı ABD konuşlandırması.

Üst düzey ABD istihbarat yetkilisi Avril Haines Çarşamba günü yaptığı açıklamada, savaş için en olası yakın vadeli senaryonun, Moskova'nın Ukrayna'nın çoğunu ele geçirme hedefinde yalnızca kademeli kazanımlar elde ettiği ancak hiçbir ilerleme sağlayamadığı bir öğütücü çatışma olduğunu söyledi.