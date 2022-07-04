Putin, Lysychansk'ı Ele Geçirdikten Sonra Baskı Yapıyor

Putin, Rus televizyonunda, diğer cephelerdeki güçlere "önceden onaylanmış planlara" göre hedeflerine ulaşma çağrısında bulundu.

Ele geçirme, tüm Luhansk bölgesinin artık Rus elinde olduğu anlamına geliyor.

Daha önce bölgenin Ukraynalı valisi, Rusların şehri uzaktan yok etmemesi için şehrin terk edildiğini söyledi.

Serhiy Haidai BBC'ye verdiği demeçte, askerler şimdi yeni güçlendirilmiş pozisyonlara taşındı.

Şehri kaybetmek ve Luhansk'ın kontrolünü Rusya'ya bırakmak acı vericiydi, ancak ekledi: "Bu, kaybettiğimiz sadece bir muharebe, ancak savaş değil."

Rus avantajını dengelemek için Batı'dan daha fazla silah talep etti.

Başkan Volodymyr Zelensky, Ukrayna kuvvetlerinin "modern silah arzındaki artış sayesinde" Lysychansk'ı geri almak için geri döneceğine söz verdi.

Rusya şimdi, özellikle Sloviansk ve Kramatorsk'ın hedef alındığı komşu Donetsk bölgesindeki şehirlere yönelik bombardımanını hızlandırdı.

Donetsk ve Luhansk bölgeleri birlikte endüstriyel Donbas bölgesini oluşturur.

Putin'in Savunma Bakanı Sergei Shoigu'ya Luhansk'ı ele geçirme kampanyasına katılan birliklerin "dinlenmeleri ve savaş yeteneklerini geliştirmeleri" gerektiğini söylediği görüldü.

"Doğu grubu ve Batı grubu da dahil olmak üzere diğer askeri birlikler görevlerini daha önce onaylanmış planlara göre yerine getirmelidir" dedi ve bu cephelerde Luhansk bölgesindeki benzer başarılara sahip olacaklarını umduklarını ifade etti.

Putin, 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmeye başlamadan hemen önce, Luhansk ve Donetsk'in tamamını bağımsız devletler olarak tanıdı. Rus vekil güçleri, Rusya'nın Kırım yarımadasını da ilhak ettiği 2014 yılında orada bir ayaklanma başlattı.

Bir haftadan biraz daha uzun bir süre önce Rus birlikleri, Rus bombardımanının harabeye çevirdiği Severodonetsk'i ele geçirdi.

Lysychansk'tan ayrılma kararı hakkında konuşan Bay Haidai, "Ne yazık ki, birliklerimiz Lysychansk'tan çekilmek zorunda kaldı çünkü şehri kuşatma tehdidi vardı.

"Ordumuz şehri uzun süre ellerinde tutabilirdi, ancak Rusya'nın şu anda topçu ve mühimmatta büyük bir avantajı var. Şehri uzaktan yok edeceklerdi, bu yüzden kalmanın bir anlamı yoktu.

Yeterli silah geldiğinde normal operasyonlar ve karşı saldırı yapabilmek için birliklerimizi kurtarmamız gerekiyordu” dedi.

Bay Haidai, birliklerin şimdi komşu Donetsk'teki pozisyonlara taşındığını söyledi - "Rusların bir sonraki hedefi".

Vali, Ukrayna'nın uzun menzilli toplara ihtiyacı olduğunu söyledi.

"Obüslerimiz ve çoklu fırlatma roket sistemlerimiz var ama yine de yeterli değil. Daha fazlasına ihtiyacımız var. Futbolla karşılaştırırsanız, futbol takımında bir tane iyi oyuncumuz olursa maçı kazanamayız. Daha fazlasına ihtiyacımız var."

Bu arada Ukrayna ordusu, Yılan Adası'nda Ukrayna bayrağını tekrar kaldırdığını söyledi.