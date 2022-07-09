Putin Enerji Krizi Konusunda Uyardı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı yaptırımlarının küresel enerji piyasasında olası “felaket sonuçlara” yol açabileceği konusunda uyardı.

Avrupa Birliği'nin dış politika sorumlusu Josep Borrell, Rus bakanın G20 toplantısından erken ayrılmasının ardından Rus üst düzey diplomat Sergey Lavrov'un davranışını “çok saygılı değil” olarak nitelendirdi.

Yerel makamlar, Rus kuvvetlerinin kuzey Kharkiv ve doğu Kramatorsk'ta roket atması sonrasında en az dört kişinin öldüğünü ve Sloviansk'ın da ateş altına alındığını da sözlerine ekledi.

İngiltere savunma bakanlığı, Moskova'nın ekipmanını mevcut Rus cephe hattının yaklaşık 8 km (4,9 mil) batısındaki Siversk yönünde yoğunlaştırmasının muhtemel olduğunu söyledi.

'Bütün mültecilere aynı muamele yapılmaz'

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının bedeli ağır oldu.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi'ne (OHCHR) göre, 26 Haziran itibariyle en az 10.631 sivilin öldürüldüğü doğrulandı, ancak savaşta ölenlerin gerçek sayısının çok daha yüksek olduğu yaygın olarak anlaşılıyor.

Ukraynalıların dörtte birinden fazlası – 12 milyon – evlerini terk etmek zorunda kaldı. UNHCR, yaklaşık yedi milyonu ülke içinde yerinden edilmiş durumdayken, beş milyonunun komşu Avrupa ülkelerinde sığınma talebinde bulunduğunu söylüyor.

Zelensky, ABD'yi daha fazla silah gönderdiği için övdü

Ukrayna cumhurbaşkanı, meslektaşı Joe Biden'e yeni HIMAR fırlatıcı tedariki de dahil olmak üzere Rusya'ya karşı mücadelesinde ülkesine “etkili desteğini sürdürdüğü” için teşekkür etti.

“Düşmana baskı yapmamıza yardımcı olan şey budur. Desteği takdir ediyoruz! Zafere birlikte gidelim!” dedi.

ABD, Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık askeri yardım gönderiyor

Üst düzey bir savunma yetkilisi, Ukrayna'nın doğu Donbas bölgesindeki Rus cephe hatlarının gerisinde daha derinlere saldırma çabalarını desteklemek amacıyla ABD'nin Ukrayna'ya dört gelişmiş roket sistemi de dahil olmak üzere 400 milyon dolarlık bir askeri teçhizat daha göndereceğini söyledi.

Savunma yetkilisi, daha önce gönderilen sekiz Yüksek Hareketli Topçu Roket Sisteminin veya HIMARS'ın hala Ukrayna kuvvetleri tarafından savaşta kullanıldığını söyledi.

Yaptırımlar enerji piyasası için 'felaket': Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı yaptırımlarının küresel enerji piyasası üzerindeki olası “felaket sonuçları” konusunda uyardı.

Televizyonda yayınlanan bir hükümet toplantısında, “Yaptırım siyasetini kullanmaya devam etmek, dünya enerji piyasasında abartısız, felaketli, daha ciddi sonuçlara yol açabilir” dedi.