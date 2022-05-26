Putin Dünyaya Gıda Krizi Yaratıyor

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i dünyayı yiyecek için fidye tutmakla suçladı.

Ukrayna ordusu, Rus kuvvetlerinin Ukrayna'nın doğu Donbas bölgesindeki 40'tan fazla kasabayı bombaladığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Ukrayna'nın bir barış anlaşmasına varmak için Rus kuvvetleri tarafından işgal edilen bölgelerin kontrolünü bırakması gerektiğini öne süren eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'ı ve Batı'daki diğerlerini şiddetle reddediyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, yabancı gemilerin Karadeniz limanlarından ayrılmasına izin vermek için güvenli bir koridor açma sözü verirken, gemilerin Mariupol'dan ayrılmasına izin vermek için başka bir koridor açma sözü veriyor.

Rusya destekli ayrılıkçı bir lider, yaklaşık 8.000 Ukraynalı savaş esirinin Luhansk ve Donetsk olarak ilan edilen "halk cumhuriyetlerinde" tutulduğunu söyledi.

Türkiye, tahıl-ihracat koridoru konusunda Rusya ve Ukrayna ile görüşmelerde

Reuters haber ajansı tarafından aktarılan üst düzey bir Türk yetkiliye göre, Türkiye, Ukrayna'dan tahıl ihracatı için Boğaz üzerinden bir koridor açmak için Rusya ve Ukrayna ile görüşmelerde bulunuyor.

Rusya'nın Şubat ayında işgal etmesinden bu yana Ukrayna'nın Karadeniz limanları bloke edildi ve 20 milyon tondan fazla tahıl buradaki silolara sıkışmış durumda.

Rusya ve Ukrayna, küresel buğday arzının yaklaşık üçte birini oluşturuyor ve Ukrayna'dan ihracat eksikliği, büyüyen küresel gıda krizine katkıda bulunuyor.

AB, Rusya'nın gaz ithalatının yerini almak için Orta Doğu'ya bakıyor

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı, Avrupa Birliği'ni, her yıl tüketimin yaklaşık yüzde 40'ına denk gelen Rus gaz ithalatına alternatifler aramaya zorluyor. Katar ve diğer Orta Doğu ülkeleri çok önemli bir rol oynayabilir.

YouTube'un dışişleri bakanlığı brifinglerini engellemesi durumunda Batılı gazeteciler sınır dışı edilecek: Rusya

Rusya Dışişleri Bakanlığı, YouTube'un sözcüsünün brifinglerine erişimi engellemesi durumunda Batılı ülkelerden gazetecilerin Rusya'dan sınır dışı edileceğini söyledi.

Ülkenin Ukrayna'ya askeri müdahalesi de dahil olmak üzere Rus dış politikası hakkında haftalık brifing düzenleyen sözcü Maria Zakharova, dışişleri bakanlığının YouTube'u içeriğini engellememesi konusunda uyardığını söyledi.

TASS haber ajansı, "Sadece geldik ve onlara şunu söyledik: 'Başka bir brifingi engellersiniz, bir gazeteci veya Amerikan medya kuruluşu eve gider'" dedi.

İngiltere: Putin'in yeni hedefi gıda krizi yaratmak

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dünyayı gıda konusunda fidye tuttuğunu söyledi ve Ukrayna'dan tahıl ihracatı karşılığında yaptırımların kaldırılmasını destekleyip desteklemediğine dair bir soruyu yanıtladı.

Truss, Perşembe günü Bosna'ya yaptığı ziyarette, "Putin'in dünyayı fidye için tutmaya çalışması ve esasen dünyadaki en yoksul insanlar arasında açlık ve yiyecek eksikliğini silahlandırması tamamen dehşet verici." dedi.

"Bunun olmasına izin veremeyiz. Putin'in Ukrayna tahıl üzerindeki ablukayı kaldırması gerekiyor."