Putin-Biden Görüşmesinde Neler Tartışıldı?

ABD ve Rusya cumhurbaşkanları Cenevre'deki görüşmelerini övdüler, ancak 2018'den bu yana bu tür ilk toplantıda çok az somut ilerleme kaydedilmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, anlaşmazlıkların dile getirildiğini, ancak abartılı bir şekilde olmadığını ve Rusya'nın yeni bir Soğuk Savaş istemediğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Biden'in deneyimli bir devlet adamı olduğunu ve ikisinin "aynı dili konuştuğunu" söyledi. Görüşmeler, planlanandan daha az olmak üzere yaklaşık dört saat sürdü.

Biden, konuşmak için daha fazla zaman harcamalarına gerek olmadığını ve artık Rusya ile ilişkileri geliştirmek için gerçek bir olasılık olduğunu söyledi.

İki taraf nükleer silahların kontrolü konusunda bir diyalog başlatmayı kabul etti. Ayrıca, büyükelçileri birbirlerinin başkentlerine geri göndereceklerini söylediler - ABD'nin Rusya'yı 2020 başkanlık seçimlerine karışmakla suçlamasının ardından, elçiler Mart ayında istişareler için karşılıklı olarak geri çekilmişlerdi.

Bununla birlikte, siber güvenlik, Ukrayna ve şu anda bir ceza kolonisinde iki buçuk yıl hapis cezasına çarptırılan Rus muhalefet lideri Alexei Navalny'nin kaderi de dahil olmak üzere diğer konularda çok az anlaşma işareti vardı. Biden, Navalny hapishanede ölürse Rusya için "yıkıcı sonuçlar" olacağını söyledi.

Peki, neler konuşuldu?

Zirve öncesinde her iki taraf da ilişkilerin dibe vurduğunu söyledi. Putin, uzlaşmaların bulunabileceğine inandığını söyleyerek mahkumların takasıyla ilgili olası bir anlaşmaya işaret etti.

Siber saldırılarla ilgili olarak Putin, Rusya'daki siber saldırıların çoğunun ABD kaynaklı olduğunu söyleyerek Rus sorumluluğu suçlamalarını bir kenara attı.

Biden, Putin'e su veya enerji gibi kritik altyapının bilgisayar korsanlığı veya diğer saldırılara "sınır dışı" olması gerektiğini söylediğini söyledi.

İki taraf, protesto hakkı da dahil olmak üzere insan hakları konusunda keskin bir şekilde farklıydı.

Putin, ABD'nin kısa süre önce 24 günlük açlık grevi yapan Alexei Navalny hakkındaki endişelerini reddetti. Navalny'nin yasayı görmezden geldiğini ve Almanya'da tıbbi tedavi gördükten sonra Rusya'ya döndüğünde hapis cezasıyla karşı karşıya kalacağını bildiğini söyledi. Navalny, Putin'in emriyle bir sinir gazıyla zehirlendiğini söylüyor - Putin'in bu suçlamayı reddediyor.

Rusya'nın kendi topraklarında Capitol ayaklanmaları veya Black Lives Matter hareketiyle karşılaştırılabilir rahatsızlıklar istemediğini söyledi. Biden ise, Putin'in Black Lives Matter hakkındaki yorumlarını "saçma" olarak nitelendirdi ve insan haklarının "her zaman masada olacağını" söyledi.

"Çin tarafından sıkıştırılıyorlar”

Rusya'nın neden ABD ile işbirliği yapmak isteyebileceği sorulduğunda, Biden, "şu anda çok, çok zor bir noktada" olduğunu söyledi. Cenevre'den ayrılmadan kısa bir süre önce gazetecilere verdiği demeçte, "Çin tarafından sıkıştırılıyorlar. Çaresizce büyük bir güç olarak kalmak istiyorlar" dedi.