Putin, Batı Yaptırımlarının Rusya-Belarus Birleşmesini Zorladığını Söyledi

Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'dan gelen "benzeri görülmemiş siyasi ve sosyal baskının" ve Ukrayna'nın işgalini takiben uygulanan bir dizi yaptırımın Belarus'u Rusya ile daha hızlı bütünleşmeye zorladığını söyledi .

69 yaşındaki Rus lider Cuma günü bir foruma yaptığı açıklamada, baskının “birleşme sürecini hızlandırmak için bizi zorladığını” söyledi.

Bu, "yasadışı yaptırımlardan kaynaklanan zararı en aza indirmek, gerekli ürünlerin çıktısına hakim olmayı kolaylaştırmak, yeni yetkinlikler geliştirmek, dost ülkelerle işbirliğini genişletmek için" yapılacaktı.

Her ikisi de Ukrayna ile sınırları paylaşan komşu müttefikler, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından gerginleşen bağları güçlendirmeyi amaçlayan 1997 tarihli bir anlaşmanın imzalanmasından bu yana sürekli olarak bütünleşme yolunda ilerliyorlar.

Birlik Antlaşması uyarınca, her devlet egemen kalır, ancak diğerinin vatandaşlarına ikamet ve vatandaşlık hakları verir.

Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko'nun Moskova'ya yönelik coşkusu artarken ve azalırken, Rusya cumhurbaşkanının tartışmalı seçimlerin ardından Minsk'in hükümet karşıtı protestolara yönelik baskılarına destek verdiği 2020'de Putin'e yaklaştı .

Bu yıl 24 Şubat'ta Lukashenko , Moskova Ukrayna'yı işgalini başlattığında Rusya'nın Belarus'u fırlatma reklamı olarak kullanmasına izin verdi.

Bu haftanın başlarında, Yediler Grubu (G7) ve Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) liderleri arka arkaya yapılan zirvelerde Belarus'u seçtiler ve NATO, Moskova'nın “Belarus ile askeri entegrasyonunu” yeni bir stratejik çerçevede kınadı . Rusya, bölgede barış ve istikrar için “doğrudan bir tehdit”.

Geçen hafta, Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu, Rusya ve Beyaz Rusya'nın savunma yeteneklerini ve birliklerinin savaşa hazır olma durumunu geliştirmek için acil ortak önlemler almaları gerektiğini söyledi.

Pazar günü, Lukashenko Saint Petersburg'u ziyaret ederken, Putin Rusya'nın yakında Belarus'ta nükleer savaş başlığı taşıyabilecek füzeler yerleştireceğini söyledi.

Perşembe günü, Minsk'te Lukashenko ile üst düzey Rus diplomat Sergey Lavrov arasında bir görüşme sırasında, Belarus cumhurbaşkanı Rusya'nın Batılı güçlerden gelen nükleer tehditlere yanıt vermeye “hazır olması” gerektiğini söyledi.