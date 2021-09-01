Putin, ABD'nin Afgan Saldırısının Trajediden Başka Bir Şey Elde Etmediğini Söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Afganistan'a askeri müdahalesinin her tarafta trajedi ve can kaybından başka bir şey sağlamadığını ve yabancı değerleri diğer uluslara empoze etmenin imkansız olduğunu gösterdiğini söyledi.

Rusya'nın uzak doğusundaki bir eğitim tesisinde gençlerle konuşan Putin, ABD'nin bir zamanlar Sovyetler Birliği tarafından işgal edilen bir ülkeye yaklaşımının derinden kusurlu olduğunu düşündüğünü açıkça belirtti.

"ABD güçleri 20 yıldır bu topraklarda bulunuyordu ve 20 yıldır orada yaşayan insanları medenileştirmeye, kendi normlarını ve yaşam standartlarını bu kelimenin mümkün olan en geniş anlamıyla, söz konusu olduğunda da dahil olmak üzere, aşılamaya çalıştı. Putin, "toplumun siyasi organizasyonu" dedi.

"Sonuç, bunu yapanlar, Amerika Birleşik Devletleri ve hatta Afganistan topraklarında yaşayan insanlar için yalnızca trajediler ve can kayıplarıdır. Sonuç, her yönden olumsuz olmasa da sıfırdır." Son ABD kuvvetleri Pazartesi günü Afganistan'dan çekildi ve ABD Başkanı Joe Biden Salı günü diğer ülkeleri yeniden inşa etmek için büyük askeri operasyonlar döneminin sona erdiğini söyledi.

ABD'nin çıkışı, yakınlardaki eski Sovyet Orta Asya'sını güney savunma kanadının bir parçası olarak gören ve radikal İslamcılığın yayılmasından korkan Moskova için bir güvenlik baş ağrısıdır.

Moskova, Afganistan'a komşu olan Tacikistan'daki askeri üssünü güçlendirdi ve güçleri sınır yakınında bir aydır tatbikat düzenliyor.

Her ne kadar bazı Rus devlet medyası, ABD'nin jeopolitik başarısızlığını feci bir şekilde ortaya koyduklarından keyif alsa da, Sovyetler Birliği'nin de Afganistan'da on yıl süren bir savaşın ardından 1989'da güçlerini Afganistan'dan geri çekmeye zorlanması gerçeğiyle hoşnutsuzluk yumuşadı.

Rusya'nın güvenlik şefleri, istikrarsızlığın Orta Asya'ya sıçrama olasılığı, aşırılık yanlılarının Rusya da dahil olmak üzere daha geniş bir bölgeye olası sızması ve Afgan uyuşturucu üretimi konusunda derin endişe duyduklarını açıkça belirttiler.

Daha önce Moskova'nın Sovyetler Birliği'nin kendi Afgan fiyaskosundan ders çıkardığını ve oraya asker gönderme planı olmadığını söyleyen Putin, Afganlar gibi insanların tarihini, kültürünü ve yaşam felsefesini dikkate almanın önemli olduğunu söyledi. onlarla uğraşırken. Putin, "Onlara dışarıdan bir şey dayatmak mümkün değil" dedi.