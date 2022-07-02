Pulitzer Ödüllü Keşmir Gazetecisi Yurtdışına Uçmasının Yasak Olduğunu Söyledi

Hindistan yönetimindeki Keşmir'den Pulitzer Ödüllü bir foto muhabiri, Hindistanlı yetkililer tarafından, reddetmeleri için geçerli bir neden sunmayan yurt dışına seyahat etmesinin yasaklandığını söyledi.

Sanna Irshad Mattoo, Al Jazeera'ya Serendipity Arles Grant 2020'nin 10 kazananından biri olarak bir kitap lansmanı ve fotoğraf sergisi için Cumartesi günü Yeni Delhi'den Paris'e seyahat etmeyi planladığını söyledi.

Srinagar sakini Mattoo, Hindistan'daki COVID-19 krizine ilişkin fotoğrafları nedeniyle Reuters haber ajansının diğer üç üyesiyle birlikte Pulitzer'i kazandı.

"Uçuşum cumartesi öğleden sonra planlandı. Göçmenlik sırasında bir kenara alındım ve üç saat beklemem söylendi. 28 yaşındaki gazeteci, uçağı kaçırana kadar nedenlerini yetkililere sormaya devam ettim” dedi.

Mattoo, daha sonra kendisine yurtdışına uçamayacağının söylendiğini söyledi. “Ama hiçbir açıklama yapmadılar” dedi.

"Bu delilik, bana karşı bir şey yok. Yetkililerden biri bana, talimatların geldiği Keşmir'den sebebini kontrol etmem gerektiğini söyledi. Neden durdurulduğumu anlamıyorum, ”dedi Sana Yeni Delhi havaalanından Al Jazeera'ya telefonla.

"Çok moralim bozuldu. Uzun zamandır bu fırsatı bekliyordum.”

Mattoo, Hindistan göçmenlik yetkilileri tarafından “Önyargısız iptal edildi” damgalı biletlerinin ve pasaportunun fotoğraflarını Twitter'da paylaştı.

Gazeteciler ve medya gözlemcileri, hareketi "rahatsız edici bir model" olarak nitelendirerek eleştirdiler .

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Hindistan hükümetinin “Keşmirli gazetecileri yurtdışına seyahat etmekten men etme uygulamasına derhal son vermesi gerektiğini” söyledi.

"Seyahat yasakları, Ağustos 2019'dan bu yana giderek daha fazla keyfi tutuklama, anlamsız yasal davalar, tehditler, fiziksel saldırılar ve baskınlarla karşı karşıya kalan Keşmirli gazetecilere yönelik sistematik taciz modelinin bir parçası" diye tweet attı.

Son yıllarda, bir dizi Hintli gazeteci ve aktivist, Hintli yetkililer tarafından yurtdışına seyahatlerinin durdurulduğunu iddia etti.

Bu yılın nisan ayında, Uluslararası Af Örgütü'nün Hindistan'daki eski başkanı Aakar Patel, 2019 yılında insan hakları kuruluşunun Hindistan ofisine karşı açılan bir ceza davası nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'ne uçmasının durdurulduğunu söyledi.

Yetkililer, Patel'in Merkez Soruşturma Bürosu'nun kolluk kuvvetleri tarafından aranan bir kişinin yurtdışına uçmasını engelleyen “gözetleme genelgesinde” olduğunu söyledi.

Birkaç gün önce, önde gelen Hintli gazeteci Rana Ayyub'un da Hindistan'daki gazetecilerin hedef alınmasıyla ilgili bir olaya değinmesi planlanan Londra'ya uçağa binmesi yasaklanmıştı . Daha sonra bir mahkemeye başvurduktan sonra uçmasına izin verildi.

Hem Patel hem de Ayyub, Başbakan Narendra Modi'nin Hindu milliyetçi hükümetinin sesli eleştirmenleridir.

2019 yılında Keşmirli gazeteci Gowhar Geelani, Yeni Delhi havaalanında Avrupa'ya seyahat etmesinin durdurulduğunu iddia etti.