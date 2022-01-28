PTT’ye Kimlik Kartıyla Başvuran Vatandaşa 5.000 TL Ödeme Yapılıyor!

PTT’den vatandaşa müjdeli haber geldi. PTT şubelerinden herhangi birine kimlik kartı ile başvuran kişilere 5.000 TL ödeme yapılacak. Türkiye’de son dönemlerde baş gösteren ekonomik sıkıntıların yanında pandemi nedeni ile de ekonomik kriz ortamı meydana gelmiştir. Pandemi ile beraber farklı iş sahalarının daralması ve iş yerlerinin kapanması, kur ve enflasyon artışlarının da piyasayı etkilemesi ile beraber ekonomik sıkıntılar her geçen gün artış göstermiştir.

Devlet tarafından yapılan yardımlar bir nebze yardımcı olsa da vatandaşın nakit ihtiyaçlarını karşılamaya yeterli olmamıştır. Nakit sıkıntısının üstüne vatandaşlar çareyi yüksek faiz uygulaması olan krediler ile yola devam etmekte bulmuştur. Aynı zamanda bu dönemde işsiz kalan kişiler ve iş yerini kapatmak zorunda olan esnaflar kredilerden faydalanamamıştır. İşte vatandaşların yaşadığı tüm bu sıkıntıları biraz olsun giderecek haber PTT’den son dakika açıklaması olarak gelmiştir. PTT kimlik kartı ile şubelere gidecek olan her bir vatandaşa 5.000 TL nakit ödemeleri yapacaktır.

PTT ve Aktif Bank’ın birlikte faaliyet göstereceği bu iş birlikteliğinde son dönemlerde meydana gelen sıkıntılara çözüm getirilmiş olmaktadır. Bu anlaşmanın yapılması ile beraber vatandaşlar PTT şubelerinde uzun kuyruk oluşturarak, bu imkandan faydalanmayı beklemektedir. PTT’nin iş birliği acil nakit ihtiyacı yaşayan vatandaşları da bir hayli rahatlatmış durumdadır. Acil nakit ihtiyacı yaşayan vatandaşlar kimlik kartları ile PTT şubelerine başvuru yaparak anında 5.000 TL nakit ödemeyi alarak acil nakit ihtiyaçlarına yönelik çözüm bulabileceklerdir. Üstelik PTT bu nakit ödemesinden faiz talep etmeyecektir. 36 aylık vadeli seçeneği ile yapılacak olan bu ödeme bütçeye olan faydası ile rahatlık sağlamaktadır.

PTT’den 5.000 TL’lik Destek Ödemesi

Aktif Bank ile yapılan iş birliğinden dolayı çok dile gelen PTT, daha önce de emekliler için 80 bin TL’ye kadar olan kredi kampanyası ile gündeme gelmiştir. Son dönemlerde PTT’nin bu kampanyası ise oldukça ses getirmiştir. Geçtiğimiz günlerde bu kredi kampanyası ile ilgili beklenen açıklama yapılmıştır. PTT, 5.000 TL nakit ödeme kampanyası ile büyük bir rahatlık sunmaktadır. Vatandaşlar PTT şubelerine kimlik kartları ile başvuru yaparak 5.000 TL nakit ödemesini rahatlıkla alabileceklerdir.

Başvuru Nasıl Yapılır?

5000 TL ödemeden yararlanmak isteyenler, kimlik kartı ile PTT şubesine başvurmalıdır. Vatandaşlardan bu ödeme için herhangi bir şart aranmamaktadır. PTT bu ödemeden faiz almamakla beraber 36 aylık vade imkanı da vermektedir.