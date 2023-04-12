PTT'ye Giden Şaşkın! Yarın Sabah PTT Gişe Personelinden 100.000 TL Ödeme Alabilirsiniz, Kimler Alacak Belli Oldu? Ptt üzerinden başlatılan yeni Bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyasında 100000 TL ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, banka müşterisi olan kişiler hemen ödeme verilmektedir. Ptt, ihtiyaç kredisi kampanyası, özellikle son zamanlarda kredi puanı düşük olan tüm vatandaşlar için hızlı bir şekilde ödeme olarak verilmektedir.

Daha önce 50000 TL'ye kadar kredi limitleri başlatılan bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere nakit ihtiyaç olması durumunda başvurularını gerçekleştirerek, 5 dakika içerisinde sonuçlar verileceği açıklandı. Ptt, bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılmak istiyorsunuz ve banka müşterisi olmanız durumunda kredi ödemelerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirmek istiyorsanız, PTT, ihtiyaç kredisi sizlere hemen aynı gün içinde verilmektedir.

Ptt bireyse müşteriler ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm emeklere destek verirken, bireysel kredi kullanarak hemen ödemeler, alabileceğiniz bir kampanya da açıklandı.

PTT Aktifbank SMS Kredi Başvurusu

Özellikle kredi notu yüzünden başvuru yapamayan kişiler Aktifbank üzerinden kredi başvurusu yapabilirler. PTT Aktifbank kredi başvurusu için SMS atabilirsiniz. Cep telefonunuzun mesaj kısmında PTT TC KİMLİK yazın ve 3050’ye gönderin. Bu şekilde kredi başvurusu yapmış olacaksınız. Banka 100.000 TL’ye kadar sizlere kredi onayı verecektir. Eğer kredi onayı alırsanız adresinizde kredinizi kullanacaksınız. Banka şubesi olmadığı için sizi müşteri hizmetleri arayacaktır. 100.000 TL kredi kullanan kişilere 24 ay vadeye kadar kredi verilmektedir. Bu krediler haricinde ayrıca 24 ay vadeli kredi, 12 ay vadeli olarak da kullandırılmaktadır.