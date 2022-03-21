PTT’ye Başvuru Yapın, Paranızı Hemen Alın!

Elektrik faturaları ile beraber her geçen gün artan zorunlu ihtiyaçlar hane bütçesinin yetişmesine ve idare edilmesine oldukça büyük bir etki sunmaktadır. Özellikle son iki aydır zorunlu harcamaları yapılan zamlar nedeniyle ailelerin bütçeleri giderek daralmakta ve bu durumda devlet tarafından yapılan destek kalemleri daha da fazla araştırma konusu olmaktadır. Bu konuda devlet, elektrik faturalarına yönelik dar gelirli aileler için destek ödemesi yapmaktadır. Buna göre belirli şartları taşıyan hane için 103 TL ile 206 TL arasında olan tutarlar da destek ödemesi yapılmaktadır. Devlet tarafından belirlenen şartlara uygun olan ihtiyaç sahibi aileler elektrik faturası ile beraber PTT şubelerine başvurmaları halinde hane de yaşayan kişi sayısına bağlı olarak fatura desteği olabilmektedir. Buna göre devlet tarafından belirlenen kriterlerde dört kişilik bir aile için 171 TL elektrik faturası desteği yapılmaktadır.

Hanede yaşayan kişi sayısına uygun olarak elektrik faturası yardım miktarı;

1-2 kişi için 103 Lira

3 kişi için 137,33 Lira

4 kişi için 171,67 Lira

5 kişi için 206 Lira destek ödemesi yapılmaktadır.

ELEKTRİK DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Devlet tarafından verilen elektrik faturası da senden faydalanmak isteyen kişiler kimlikleri ve elektrik faturaları ile beraber PTT şubelerine başvuru yaparak, bu destek ödemelerinden faydalanabilmek için başvuru yapabilmektedirler. Evden çıkamayacak olan kişiler ise internet üzerinden bu destek ödemesini alabilmek için başvurabilmektedirler.